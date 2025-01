El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que los sujetos están incluidos en una lista debido a que han sido incriminados por otros hampones capturados y que existen audios que los involucra en presuntos actos delictivos. No obstante, aseguró que las unidades especializadas de la Policía y los órganos de Inteligencia de la PNP se encuentran recabando “elementos de convicción” para poder capturarlos “cuando cometan un error”.

“Estamos con un modelo procesal que es garantista, mientras una persona no tenga captura o no cometa un delito flagrante no se le puede detener”, manifestó el jefe de la Dirincri.

“Hay muchas personas que están involucradas en actos delictivos y, de acuerdo con lo que las divisiones encargadas, como la de Secuestros y el Grupo Gorex, han establecido en base a un análisis, se conoce que hay individuos que han cometido delitos a través de otros y esos detenidos lo mencionan y es por eso que muchos de ellos tienen (orden de captura) y otros todavía no, están en investigación”, agregó.

“De acuerdo con el análisis que han realizado, de los audios que tienen y que han encontrado en el teléfono, más la versión de los detenidos, se conoce que hay un grupo de personas que serían estos que estarían detrás de diversas extorsiones”, expresó.

“Venimos trabajando con Digimin (Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior), con Dirin (Dirección de Inteligencia) e Inteligencia de Dirincri para poder obtener elementos de convicción y lograr que en algún momento estas personas sean capturadas en flagrante delito, porque es la herramienta que tenemos para poder capturarlos”, remarcó.

Sujetos con sospechas de estar vinculados a extorsiones

Entre los sujetos que, según la Policía, tienen posibles vínculos con actos extorsivos están Juan Antonio García Flores, alias ‘Toño’; Ángel Pierre Córdova Hoces, alias ‘Gordo Ángel’; y Kevin Jhonson Necochea Véliz.

En el caso de Víctor Eduardo Meza Escobar, alias ‘Chileno’, él no tiene orden de captura, pero sí cuenta con antecedente por robo y tendría participación en las extorsiones en San Juan de Lurigancho, de acuerdo con lo señalado por el jefe de la Dirincri. Ronald Gerson Puchoc Anco, alias ‘Lágrima’, si registra una requisitoria vigente y presenta antecedente por robo.

Los sujetos mencionados no se encuentran incluidos, por el momento, en el Programa de Recompensas, indicó el jefe de la Dirincri . Caso contrario ocurre con otros delincuentes como Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, y Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ o ‘Jhon Pulpo’, por cuyos paraderos se ofrece una recompensa de 500 mil soles.

Cuestionan al jefe de Dirincri por difundir lista de presuntos delincuentes

El abogado penalista Vladimir Padilla cuestionó que la Policía haya mostrado una lista de presuntos extorsionadores sin que se tenga la certeza de que hayan cometido tal delito y que anuncie que serán investigados, cuando el proceso es realiza a la inversa.

En ese contexto, consideró lamentable que el jefe de la Dirincri, general PNP Marco Conde, señale que no existan aún elementos de prueba para acusar a dichos sujetos y que se ampare en que no se les puede detener si no cometen delitos en flagrancia.

“Es lamentable porque no puede ser que el jefe de la Dirincri te presente personas como presuntos responsables y reconozca que no tengan elementos de prueba”, afirmó.

“Así existiera hoy la detención preliminar no podría hacerlo porque la detención preliminar no es un arma maravillosa que se saca del cajón para detener a quien te dé la gana, parte de que tengas una base probatoria”, agregó.

“Él (general PNP Marco Conde) en este caso lo que está diciendo: ‘sospecho, creo o intuyo que esta gente está metida en todo un rollo, pero no te lo puedo probar, por eso lo estoy siguiendo, pero cuando cometan los voy a detener’. Y dice que el código es garantista, pero en qué parte del planeta se puede detener a alguien sin que haya cometido un delito, por esa razón, no tiene requisitoria, no tienen antecedentes, por esa razón no tienen nada contra ellos”, remarcó.

Padilla advirtió que dichos sujetos podrían iniciar un proceso legal contra el jefe de la Dirincri debido a que han sido expuestas sus identidades sin que tengan una acusación formal en su contra, requisitoria o antecedentes.

“Podrían querellarlo porque están utilizando su imagen y presentándolos como delincuentes cuando él mismo reconoce que no han cometido un delito, que no tienen elementos para decir que han cometido un delito. Me parece grave que la máxima autoridad que investiga delitos te diga nosotros detenemos para investigar”, manifestó el abogado penalista.

Se busca exponer los avances de la Dirincri respecto a la lucha contra las extorsiones, afirma especialista

El general PNP (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri, consideró que la exposición realizada por la Policía sobre los presuntos cabecillas de las bandas de extorsionadores responde a la necesidad de evidenciar los avances de la lucha contra la delincuencia.

“Cuando se expone un trabajo se expone el resultado del trabajo, del esfuerzo que ha hecho la Policía. En este caso lo que se ha tratado de compartir el ministro (del Interior Juan José Santiváñez) y la Policía, ante la exigencia de la comunidad, son los avances que viene haciendo la Dirincri respecto a la lucha contra las extorsiones”, expresó Sotil a El Comercio.

“Esta presentación ha sido por mostrar un poco el esfuerzo que se está haciendo, el trabajo estratégico que viene haciendo la División de Investigación de Secuestros para determinar el foco de las extorsiones y hay que verlo por ese lado. No hay mala intención ahí. En la presentación ha habido gente que no debió estar ahí y corresponde a un error material cuando han dado el material gráfico, han confundido entre víctimas y responsables”, agregó.

Además, consideró que, ante la imposibilidad de que la Policía pida las detenciones preliminares, la incidencia criminal viene aumentando en todos los distritos y una de las modalidades que más ha aumentado es la extorsión, la cual se está generalizando en todo el país.

El ‘Monstruo’ estuvo de ser capturado en Brasil

El jefe de la Dirincri, general PNP Marco Conde, reveló que el delincuente Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, estuvo a punto de ser capturado hace dos semanas en Brasil por la Policía de dicho país durante un operativo de rescate de una joven secuestrada.

Detalló que Moreno Hernández salió de la vivienda intervenida junto a sus cómplices, los hermanos Guevara Dávalos, antes de la intervención de la Policía de Brasil, que estuvo en coordinación con su par peruana, y solo pudo capturar a un integrante de la banda del ‘Monstruo’.

Jhan Pier Guevara Dávalos, alias ‘Peligro’, ha perpetrado una ola de secuestros, extorsiones y sicariato en Brasil. Él tenía como centro de operaciones un fundo ubicado a pocas horas de la ciudad de Sao Paulo. Mantuvo secuestrada por cerca de 18 horas a una joven peruana de 23 años.

Erick Moreno Hernández, ’Monstruo, es buscado por la PNP

La víctima pudo ser rescatada gracias a que compartió su ubicación con su familia que se encuentra en Lima y su madre alertó a las autoridades. Jhan Pier Guevara Dávalos logró escapar antes que llegaran los policías. En la intervención, se capturó a Mitsuki Guevara Dávalos, hermana de ‘Peligro’, y se decomisaron celulares, cuyos contenidos han permitido corroborar las actividades de la banda.

Jhan Pier Guevara Dávalos tiene pendiente de cumplir una orden de prisión preventiva de 12 meses del 2022 y es investigado por el Ministerio Público por los delitos de robo agravado, extorsión y coacción. El Perú solicitó, el 19 de marzo del 2024, a Brasil la extradición de dicho sujeto.

Otro golpe para el ‘Monstruo’ representó, el pasado 12 de enero, la captura de tres presuntos miembros de la banda ‘Los Gatilleros de Independencia’, que cometían actos de sicariato de acuerdo a sus órdenes. Entre los detenidos está Jairo Morales Ramos (22), alias ‘Jairito’; Raúl Chiri Guevara (31), alias ‘Chiri’, y Joseph Saldaña Tanchiba (28), alias ‘Huevo’.

Moreno Hernández tiene una sentencia confirmada de 32 años de prisión, dictada por la Octava Sala Superior Penal de Lima, que ha dispuesto su ubicación y captura a nivel nacional e internacional por el secuestro de cuatro personas.

Los delincuentes más buscados del Perú

Entre los delincuentes más buscados están Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ o ‘Jhon Pulpo’, cabecilla de la banda ‘Los Pulpos’ y quien es sindicado de haber ordenado más de 100 homicidios en los últimos 10 años en el norte del país. A la organización criminal se le imputa delitos de extorsión, sicariato, secuestros, entre otros delitos. Por información de su paradero, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 mil soles.

Jhonsson Smit Cruz Torres, el líder sanguinario de Los Pulpos. Fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión)

Otro sujeto que es intensamente buscado por la Policía es Deivi Romero Ullilen, más conocido como ‘Jorobado Deivi’, quien fue integrante de las bandas ‘Los Pulpos y Los Compadres’, que operan en La Libertad. El hampón dirige su propia organización denominada ‘La Jauría’, que se dedica a ‘chalequeo’ a las empresas de transporte en Trujillo.

Los últimos secuestros, las extorsiones y los atentados contra empresas de transporte público en Lima norte han sido atribuidos a Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, cabecilla de la banda ‘Los Injertos’. Su enfrentamiento con la banda del reo Adam Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, por el negocio del cobro de cupos ha desencadenado decenas de muertes en los últimos meses. Por información de él también se ofrece 500 mil soles de recompensa.