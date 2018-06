Desalojo terminó en pelea a pedradas en San Juan de Miraflores

Un proceso de desalojo se convirtió en una pelea campal en la que volaron, de un lado a otro, piedras, botellas y cualquier tipo de objeto, en San Juan de Miraflores.



El enfrentamiento se dio en el cruce del pasaje Juan Guerra con la avenida Hernando Lavalle, ante la vista de los agentes de la Policía Nacional que suspendieron el proceso por falta de garantías.

Basilia Olivera Auca, quien ocupa el terreno junto a nueve familias, aseguró que ella es la posesionaria del lugar desde varias décadas atrás, en donde vive con sus hijos. Denunció la presencia de matones.

“Nos hemos defendido como hemos podido. Yo no salgo, señor; yo no salgo. Esta es mi casa. No tengo adonde ir”, indicó en informe de América Noticias. El caso se encuentran en manos del Juzgado Especializado Civil del distrito.