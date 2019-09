Descuartizamiento en SMP: ¿quiénes son los tres detenidos por el doble crimen?

El asesinato de el venezolano Rubén Matamoros Delgado y el peruano Jafet Torrico Jarasu, llevado a cabo el pasado lunes en el hotel Señor de Sipán, en el distrito de San Martin de Porres, ha dejado hasta la fecha tres personas detenidas.

Se trata de Alexander Salazar Álvarez, Verónica Andreina Montoya Araujo, ambos de 25 años, y de Abraham Alberto Perozo Borjas, con una edad de 28 años, todos de nacionalidad venezolana.

Según la información que se tiene hasta ahora, los asesinatos cometidos en la habitación 507 del hotel tendrían relación con la venta de drogas.

Alexander Salazar Álvarez

El primer detenido relacionado al caso fue Alexander Salazar (25), quien trabajaba de 9 p.m. a 9 a.m. en dicho hospedaje. El 9 de setiembre, no fue una excepción, él trabajó en este lugar como recepcionista y, según se conoció tras las investigaciones, habría manipulado la cámara de seguridad para que no se registre el momento en que los asesinos retiran los paquetes que contenían las partes cercenadas de las víctimas.

El 10 de setiembre Salazar era trasladado por agentes policiales. (Foto: Rolando Ángeles)

Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Salazar, esta persona que actualmente cumple detención preliminar entró por control migratorio y habría iniciado su trámite de Permiso Temporal de Permanencia, pero no lo concluyó.



En un reportaje emitido hace unos días por el programa periodístico Panorama, se informó que Salazar habría pedido mantenerse recluido en la carceleta por temor a que lo maten.

Verónica Andreina Montoya Araujo

Según las investigaciones de la policía y la fiscalía, Montoya (25) huyó de su Venezuela tras haber matado a una persona. Su detención ocurrió el 14 de setiembre. A la fecha se investiga su participación en este doble crimen y en las mafias de la prostitución clandestina en Lima norte.



Vale precisar que la joven cuenta con prisión preventiva con fines de extradición a Venezuela por otro caso.

La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado pedido de prisión preventiva con fines de extradición pasiva de Verónica Montoya Araujo, requerida por la justicia de su país por el delito de homicido.(Foto: Difusion)

Abraham Alberto Perozo Borjas

Ayer se detuvo a Perozo (28) el último involucrado en el doble asesinato. La captura se dio en Tumbes por agentes de la Policía Nacional, en el distrito de Aguas Verdes, quienes lo detuvieron cuando habría intentado salir del país por la frontera con Ecuador. El sujeto ha estado en el país durante cinco meses.



El sujeto está presuntamente implicado en el asesinato y descuartizamiento de Matamoros y Torrico.



En un video difundido por la prensa se muestra a Perozo confesando que su compatriota Rubén Matamoros Delgado fue asesinado porque no habría entregado el dinero recaudado por la venta de droga. Le dieron 50 paquetes de 10 soles. Luego manifiesta que a la víctima peruana lo mataron por ser amigo del venezolano.



También indicó que un sujeto llamado Marcelo lo contrató para bajar las bolsas que contenían los restos de ambas víctimas. El extranjero fue traído a Lima desde Tumbes para ser investigado por su presunta participación en el asesinato y descuartizamiento.

Abraham Alberto Perozo afuera de Plaza Lima Sur en SMP, Este centro comercial está a unas cuadras de hotel donde ocurrió el asesinato- (Foto: Difusión)

- El taxista -

Raúl Felipe Bodero Cerna fue contratado por los autores del crimen y se presentó ante la Policía en calidad de testigo la madrugada del último sábado. Él recreó junto a los efectivos y fiscales el recorrido que hizo la noche de asesinato doble.



La diligencia de reconstrucción de la ruta del taxista se realizó desde las 11:00 pm del viernes hasta las 2:00 a.m. del sábado. Bodero estuvo acompañado por su abogada y, tras la diligencia, se dirigieron hacia la comisaría de San Martín de Porres para continuar con las pesquisas correspondientes en su calidad de testigo.

El sábado pasado, Bodero en su vehículo recreando el recorrido de la noche del crimen. (Foto: Piko Tamashiro)

Su abogada afirmó que el taxista fue engañado por los autores del crimen y sostuvo que dejó todos los paquetes en un solo punto de la ciudad y no en distintos lugares.



A la fecha no existe ninguna medida de detendión contra el taxista, luego de que el Poder Judicial desestimara un pedido del Ministerio Público para detenerlo preliminarmente como cómplice del homicidio. La DIRINCRI mantiene en reserva la investigación por lo que ha decidido no brindar detalles.