Descuartizamiento en SMP: hermana de cuartelero pedirá protección para ambos

La hermana de Alexander Salazar, el cuartelero del hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres, donde ocurrió el asesinato y descuartizamiento de dos personas, dijo que si bien conocía a los implicados en el doble crimen, nunca imaginó de lo que podían ser capaces. Aseguró, además, que pedirá garantías para su vida y la de su hermano.

Odalys Salazar Álvarez enfatizó que solicitará esta medida ante el temor de que los autores del asesinato tomen represalias contra ellos. Asimismo, señaló que espera que se corrobore la presunta inocencia de su hermano, liberado recientemente, para regresar a Venezuela lo antes posible.

“Es una pesadilla, temo por mi vida y la de mi hermano”, dijo Odalys Salazar, también trabajadora del hostal, a América Noticias.

Indicó que el día en que se produjo el crimen, los presuntos asesinos subían y bajaban por las escaleras del hotel, pero que nunca imaginó que los sujetos cometerían un doble asesinato.

“Teníamos a esta gente de huéspedes y continuamente subían y bajaban. Ese día, ellos estaban haciendo como si se estaban mudando. Normalmente, mi hermano les abría la puerta, quién se iba a imaginar que llevaban a un muerto. Eran muchachos bien vestidos, por mi mente nunca pasó que fueran a cometer este crimen”, expresó.

La hermana del cuartelero reveló también lo que habría sucedido entre su hermano y la mujer que ingresó a la recepción antes de que los cuerpos fueran bajados. Sostuvo que los asesinos habrían estado distrayendo a Alexander para evitar ser descubiertos.

“Él dice que ella se le acercó y le pidió sábanas. Él se las dio, pero probablemente lo estaban distrayendo para hacer toda esa masacre (…) Nosotros solo laborábamos en ese hotel, uno no está para mirar qué llevan en su equipaje. Mientras no pase un televisor por nuestras narices, no pasa nada, uno piensa que son cosas personales”, agregó.

Los restos de Jafet Torrico y Rubén Matamoros fueron hallados el pasado 9 de setiembre en distintos puntos de San Martín de Porres y el Rímac.

Los implicados en este caso y que fueron detenidos por la Policía Nacional son: Abraham Perozo, Verónica Montoya, Angelbert Díaz y Jacksiver Salcedo Campos. Alexander Salazar, cuartelero del hotel Señor de Sipán, fue liberado este lunes.