Policías dirigían presunta red criminal de falsos operativos. Foto: Cuarto Poder
Redacción EC

La Fiscalía de la Nación reveló que un grupo de agentes de la que operaba desde la Deprincri de San Juan de Miraflores se dedicaba a realizar falsos operativos para extorsionar a ciudadanos, detenerlos por delitos que no cometieron y luego cobrarles dinero para obtener su libertad.

Un informe de Cuarto Poder señala que se trata de la presunta red criminal denominada “Los incorregibles”, integrada por efectivos del orden tanto en actividad y retiro.

Las víctimas de las denuncias señalan que los supuestos delincuentes los intervenían sin presencia de fiscales, les ‘sembraba’ droga o armas, y luego se les pedía dinero.

La Fiscalía estima que, durante los años 2021 y 2022, al menos 48 personas fueron afectadas en 31 intervenciones irregulares.

