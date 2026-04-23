El Ministerio Público y la Policía Anticorrupción detuvieron esta madrugada al coronel PNP Rafael Morón Díaz en su vivienda de La Molina por su presunta participación en el robo y sustitución de un lingote de oro en el 2023.

La intervención contra el jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales forma parte de un operativo contra la organización criminal denominada ‘Los Oropesa’.

Operativo contra la organización criminal Los Oropesa resulta en la detención de un coronel de la Policía Nacional del Perú por su presunta participación en el robo y venta de un lingote de oro valorizado en US$200,000. El caso se remonta a mayo de 2023 cuando se ejecutó un 'cambiazo' dentro de la Dirincri. Se realizaron allanamientos simultáneos en Lima, Cajamarca y Huánuco.

Las diligencias se iniciaron a las 4:00 a.m. de manera simultánea en inmuebles de Lima, Cajamarca y Huánuco. En total, las autoridades ejecutaron órdenes de detención preliminar contra siete personas y el allanamiento de trece propiedades. El operativo incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de dispositivos electrónicos para recolectar pruebas adicionales.

Según la tesis fiscal, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de agentes interceptó al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz. Durante esa diligencia, se incautaron cuatro lingotes de oro al ciudadano intervenido. Las investigaciones señalan que, antes de entregar el material a las instancias correspondientes, se habrían fabricado réplicas de cobre para sustituir las piezas originales.

Un colaborador eficaz, bajo el seudónimo de agente ‘Pepe’, reveló que el cambio de la pieza auténtica por la de cobre ocurrió en la sede central de la Dirincri. El lingote original fue vendido posteriormente en el mercado negro por un monto aproximado de 200,000 dólares. Mientras tanto, la réplica fue la que finalmente se entregó a las autoridades judiciales como parte del material incautado.

La fiscalía sustenta la implicancia de Morón Díaz en registros de comunicaciones que lo vinculan directamente con la trama delictiva. El testimonio del colaborador menciona llamadas efectuadas por el oficial que reforzarían su presunta participación en la organización. Asimismo, el operativo alcanzó la vivienda de un familiar del exministro del Interior Carlos Malaver, quien también es investigado como presunto integrante de la red y quien no fue hallado en el inmueble.

Los implicados enfrentan cargos por los delitos de peculado doloso por apropiación agravada, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se les imputa el delito de lavado de activos en agravio del Estado debido a la repartición del dinero obtenido por la venta del metal precioso. El Poder Judicial autorizó el descerraje y registro de los domicilios de todos los investigados en este caso.

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