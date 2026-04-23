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Así fue la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz. (América TV)
Así fue la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz. (América TV)
Por Redacción EC

El Ministerio Público y la Policía Anticorrupción detuvieron esta madrugada al coronel PNP Rafael Morón Díaz en su vivienda de La Molina por su presunta participación en el robo y sustitución de un lingote de oro en el 2023.

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