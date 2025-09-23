La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) logró la detención preliminar judicial de Gerardo Chunga Z., suboficial de segunda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en situación de actividad, investigado por los delitos de explotación sexual de menores de edad agravada y pornografía infantil agravada.

El miembro de las Fuerzas Armadas fue intervenido en su vehículo cerca de su vivienda en el distrito de Villa El Salvador (VES), donde se le incautó equipos móviles y dispositivos tecnológicos.

Durante la diligencia a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz se allanó un hostal en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se detuvo en flagrancia a Jaime Calixto (57), dueño del hospedaje, y a la recepcionista Sara Sire (18). Allí se rescató a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años, una de las cuales estaba embarazada.

Capataba a sus víctimas vía redes sociales

Taboada De La Cruz precisó que el investigado seducía a las menores de edad a través de las redes sociales como Whatsapp y Telegram, luego, una vez ganada su confianza, las obligaba a difundir fotografías íntimas y a mantener relaciones sexuales con ‘clientes’ en hospedajes.

En el celular Chunga se descubrió que este poseía una gran cantidad de imágenes con connotación sexual infantil, asimismo, conversaciones sobre ofertas de menores a posibles ‘clientes’; que serán tomadas como evidencia para las investigaciones a posterior.

Las denuncias de explotación y abuso sexual involucran a mujeres y niñas.

También participaron este operativo contra la trata de personas l División de Trata de Personas, Dirección General de Inteligencia y TCIU de la PNP; y con el apoyo de la ONG Our Rescue y el departamento HSI del gobierno de los Estados Unidos.

Condenas por abuso infantil

Cabe señalar que según el artículo 129-M del Código Penal, el delito de pornografía infantil agravada es sancionado con pena privativa de libertad no menor 10 ni mayor de 15 años.

Asimismo, el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su modalidad agravada está previsto en el artículo 129-H del Código Penal y se sanciona con condena de cadena perpetua.