Resumen

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Caso lingote de oro: dictan prisión preventiva contra oficial de la PNP y dos suboficiales. (Foto: Captura/América Noticias)
Caso lingote de oro: dictan prisión preventiva contra oficial de la PNP y dos suboficiales. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional del Perú Rafael Morón, acusado de liderar el presunto intercambio fraudulento de un lingote de oro incautado por réplicas de cobre durante un procedimiento oficial. La medida también alcanza a los suboficiales Hugo Mario Arce Pérez y Alain Malaver Odías.

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