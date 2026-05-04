El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional del Perú Rafael Morón, acusado de liderar el presunto intercambio fraudulento de un lingote de oro incautado por réplicas de cobre durante un procedimiento oficial. La medida también alcanza a los suboficiales Hugo Mario Arce Pérez y Alain Malaver Odías.

Según la autoridad judicial, la medida fue impuesta debido al peligro de fuga, al considerar que el oficial no cuenta con arraigo domiciliario ni laboral vigente. Asimismo, se tuvo en cuenta la gravedad de los delitos imputados, entre ellos peculado doloso, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo propio.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los implicados habrían sustituido el oro incautado por piezas falsas con el objetivo de obtener un beneficio económico personal, afectando bienes custodiados por el Estado. El coronel Morón, quien se desempeñaba como jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales, habría aprovechado su cargo para facilitar la operación.

Coronel PNP afrontará prisión preventiva por presunto intercambio fraudulento de oro. (Foto: Captura/América Noticias)

En el marco del proceso, la jueza dispuso el levantamiento del secreto bancario de los investigados, así como la realización de pericias contables para detectar posibles desbalances patrimoniales. También se ordenó el análisis digital forense de los teléfonos celulares incautados, con el fin de identificar comunicaciones vinculadas al presunto delito y posibles cómplices dentro de la institución.

Las diligencias incluirán la toma de declaraciones y la revisión de movimientos financieros para rastrear eventuales transferencias irregulares. En tanto, las defensas de los implicados anunciaron que apelarán la medida de prisión preventiva.

El caso continuará en investigación durante los próximos meses, mientras los tres efectivos permanecen bajo custodia policial a la espera de que se resuelva la apelación o se inicie el juicio oral.