La Defensoría de la Policía Nacional indicó que apoyan la reacción del suboficial contra el joven. Foto: América Noticias
Hace una semana, el joven barbero recibió un balazo en estómago a manos del suboficial Clinton Laureano Victorio, quien lo acusa de haberle robado su celular en la zona de Cárcamo, distrito del . Ahora, imágenes de las cámaras de seguridad revelarían que el policía lo habría confundido con un delincuente.

Las grabaciones muestran a Pinedo Chirinos acudir y sentarse al lado de un carrito que vendía comida rápida. Al cabo de unos segundos, se levanta y decide caminar hasta que su pedido esté listo.

En otra parte del video, Laureano Victorio, aparece revisando una mototaxi que estaba estacionada, al parecer, buscando al ladrón que le habría robado su teléfono móvil. Luego, se ve al barbero caminando y el agente policial lo llama, al negarse emprende la huida por el pasaje San Martín.

En medio de la persecución, el policía le dispara a Pinedo Chirinos que cae al piso mientras pide ayuda y le dice “no tengo nada”

Familia exige justicia y PNP defiende a suboficial

Los familiares de Mario Pinedo Chirinos aseguraron que se trata de una confusión como muestran las imágenes, sin embargo, la Defensoría de la Policía Nacional indicó que apoyan la reacción del suboficial afirmando que el joven tenía un objeto en sus manos al momento de la persecución.

“Queremos que el ministro del Interior se pronuncie acerca de esto. Ese señor (Clinton Laureano) no debería estar un día más en la calle", dijo el padre del barbero. Foto: América Noticias
“Queremos que el ministro del Interior se pronuncie acerca de esto. Ese señor (Clinton Laureano) no debería estar un día más en la calle", dijo el padre del barbero. Foto: América Noticias

El general PNP Máximo Ramírez, defensor de la institución, sostuvo que Ahora están a la espera de las imágenes del robo para corroborar los hechos.

Afirmó que el suboficial actuó bajo la versión que reportó inicialmente y señaló que la investigación se realiza con participación fiscal.

