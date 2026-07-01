Un taxista identificado como Jhony Huari (34) y su pasajero, Anderson Coronado Torres (32), fueron asesinados por sicarios en la provincia de Cañete la mañana del martes 30 de junio en la carretera que une los distritos de Imperial y Quilmaná.

El vehículo en el que se desplazaban recibió trece impactos de bala en un sector desolado de la vía pública. Según las primeras diligencias, las víctimas fueron interceptadas en el sector de San Isidro Chico – El Establo por delincuentes armados, quienes dispararon de forma directa contra el automóvil en circulación.

Los peritos de Criminalística hallaron múltiples orificios en el parabrisas y las ventanas laterales de la unidad que fue acribillada por los atacantes. En la escena del crimen se recolectaron numerosos casquillos de municiones esparcidos sobre el pavimento y dentro del vehículo. El caso fue reportado inicialmente por agentes de Serenazgo que patrullaban la zona.

El taxista y su pasajero, que tenía antecedentes policiales, fueron interceptados por sicarios. (América Noticias)

El taxista y su pasajero, que tenía antecedentes policiales, fueron interceptados por sicarios. (América Noticias)

Jhony Huari se dedicaba diariamente al servicio de taxi para el sostenimiento económico de su hogar y había iniciado su jornada pocas horas antes del atentado. Sus familiares llegaron al punto del ataque y protagonizaron escenas de dolor al confirmar el fallecimiento. Por su parte, las autoridades confirmaron que el pasajero, Anderson Coronado Torres, contaba con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, usurpación de terrenos y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

La Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público procedieron con el levantamiento de los cadáveres para su traslado a la morgue central de la provincia. Los investigadores de la división policial de Cañete mantienen como principal línea de análisis el historial delictivo del pasajero para esclarecer el móvil de un presunto ajuste de cuentas. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los accesos de Imperial y Quilmaná para identificar la ruta de escape de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas a este doble crimen.