El taxista y su pasajero, que tenía antecedentes policiales, fueron interceptados por sicarios. (América Noticias)
El taxista y su pasajero, que tenía antecedentes policiales, fueron interceptados por sicarios. (América Noticias)
Por Redacción EC

Un taxista identificado como Jhony Huari (34) y su pasajero, Anderson Coronado Torres (32), fueron asesinados por sicarios en la provincia de Cañete la mañana del martes 30 de junio en la carretera que une los distritos de Imperial y Quilmaná.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.