Resumen

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Cuadras más abajo, un presunto sicario vinculado a este mismo caso también falleció a causa de disparos. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Cuadras más abajo, un presunto sicario vinculado a este mismo caso también falleció a causa de disparos. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado por impactos de arma de fuego este martes 9 de junio mientras viajaba como pasajero en un bus de transporte público en el distrito de Chorrillos durante el mediodía en la cuadra seis de la avenida Guardia Civil Sur, en el cruce con la avenida El Sol, y luego uno de sus sicarios murió también por heridas de bala.

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