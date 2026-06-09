Un hombre fue asesinado por impactos de arma de fuego este martes 9 de junio mientras viajaba como pasajero en un bus de transporte público en el distrito de Chorrillos durante el mediodía en la cuadra seis de la avenida Guardia Civil Sur, en el cruce con la avenida El Sol, y luego uno de sus sicarios murió también por heridas de bala.

De acuerdo con los reportes iniciales, dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal interceptaron la unidad de la empresa Consorcio Santo Cristo, perteneciente a la ruta 91. Uno de los atacantes abordó el vehículo y disparó una ráfaga directa contra la víctima, quien falleció de forma instantánea al interior del bus.

Tras perpetrar el homicidio, los delincuentes emprendieron la huida con dirección al mercado Santa Rosa.

Asesinato en cruce de las avenidas Guardia Civil Sur y El Sol, en Chorrillos, donde un hombre resultó fallecido por PAF dentro de un bus de la empresa Consorcio Santo Cristo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Asesinato en cruce de las avenidas Guardia Civil Sur y El Sol, en Chorrillos, donde un hombre resultó fallecido por PAF dentro de un bus de la empresa Consorcio Santo Cristo. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Sin embargo, pocos minutos después y cuadras más abajo se reportó el fallecimiento de uno de los presuntos sicarios vinculado a este mismo atentado, quien habría muerto a causa de disparos.

Cuadras más abajo, un presunto sicario vinculado a este mismo caso también falleció a causa de disparos. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar de los hechos para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Durante el peritaje técnico, los especialistas en criminalística hallaron más de diez casquillos de bala esparcidos, lo que confirma la intensidad del ataque contra el pasajero.

El conductor del bus, quien resultó ileso, relató que los agresores abordaron la unidad para identificar específicamente a su objetivo antes de abrir fuego. El resto de los usuarios que se encontraban a bordo tampoco sufrieron heridas y evacuaron el vehículo inmediatamente para ponerse a buen recaudo tras el estallido de la violencia.