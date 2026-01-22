El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo, informó que el presunto asesino de la ciudadana ecuatoriana Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), fue capturado en Ecuador.

El alto mando precisó que el sujeto de 24 años habría confesado su participación en el crimen y, además, sostuvo que la víctima se habría resistido a una red de trata de personas.

Jenniffer Lisbeth Mendoza Segura es la mujer que fue hallada dentro de un colchón en SMP.

¿Cómo fue la captura del presunto feminicida?

El alto oficial afirmó que la captura se dio en el marco de un operativo realizado por la Policía de Ecuador en el sur de Guayaquil, el cual tenía como objetivo inicial ubicar al responsable del asesinato de un efectivo policial ecuatoriano. Durante esta acción, también fue intervenido un segundo individuo, señalado como el presunto autor del crimen cometido en Lima.

¿Quién era la mujer asesinada?

Se trata de Jennifer Mendoza, de nacionalidad ecuatoriana, hallada dentro de un colchón abandonado en una calle cercana a la avenida Pacasmayo. El presunto homicida habría fugado del Perú por vía terrestre con dirección a Ecuador tras el crimen.





Prisión preliminar a mototaxista

El pasado 19 de enero, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Cruz (43), el mototaxista que trasladó el colchón con el cuerpo de la víctima. La medida fue obtenida por la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que lo investiga por el delito de homicidio calificado.

Cruz dijo en todo momento que no sabía que llevaba el cadáver, recién se dio cuenta cuando su familia lo vio en la televisión y le avisó de lo ocurrido. Asimismo, sostuvo que está dispuesto a colaborar con todas las investigaciones de la PNP.