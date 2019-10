El excongresista Edwin Donayre Gotzch, prófugo de la justicia desde hace medio año, permanecía escondido en una habitación en Puente Piedra, en inmediaciones de la Plaza de Armas del distrito. Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), hace dos semanas llegó a la capital desde Huaraz y alquiló el cuarto en ese distrito de Lima norte.

Tras su captura el ex general del Ejército peruano fue trasladado, por medidas de seguridad, en un helicóptero desde la Escuela de Suboficiales de la PNP, en el distrito limeño, hacia la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro. Fue presentado y trasladado a la sede de la División de Requisitorias para pasar los exámenes legales y ser puesto a disposición del Poder Judicial.

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que Donayre llegó a Lima porque tenía problemas de salud. Se habría encontrado en Carhuaz (Huaraz) donde fue identificado por la Policía Nacional y desde donde se inició su seguimiento. “Se han formado equipos especiales de policías e investigadores para dar con el paradero de prófugos de alto nivel”, dijo, y advirtió que pronto se darán más capturas de exautoridades prófugas.

El excongresista Edwin Donayre fue trasladado en helicóptero durante la noche. (Foto: José Rojas)

Donayre fue presentado en la sede del Ministerio del Interior. (Foto: José Rojas)

- La captura -

El exparlamentario de Alianza para el Progreso (APP) no sospechaba es que agentes de la PNP lo seguían. Ayer a las 7:55 p.m., Donayre salió de la habitación para hacer una llamada desde un teléfono público en una tienda de la Av. Buenos Aires. Vestía un atuendo alejado de su acostumbrado traje militar y más bien de corte deportivo: polo azul, casaca, un buzo del Barza y zapatillas. También barba en forma de candado.

La policía lo detuvo en la vía pública, según informó el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán. “Ha sido capturado cuando salía a hacer una llamada desde un teléfono público en una tienda”, indicó.

El último martes, Morán había adelantado la inminente captura del ex comandante general del Ejército, acusado de peculado por el caso del ‘gasolinazo’ y por quien el Mininter ofrecía S/100 mil de recompensa.

“La policía ha armado equipos de investigación e inteligencia para dar con estos objetivos [Donayre y otros prófugos]”, dijo.

Durante la detención, Donayre no opuso resistencia y, por el contrario, dijo que colaboraría con la justicia. Según fuentes policiales, en un bolso se le encontró una peluca.

El Mininter ofrecía S/100 mil de recompensa por la ubicación de Donayre. (Foto: José Rojas)

—La condena—

Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso del ‘gasolinazo’, en el que se investigó el robo de combustible en el Ejército. No obstante, la condena no se pudo ejecutar debido a que Donayre tenía inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

Al respecto, el Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó el pedido porque la mayoría del Parlamento arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia. La Corte Suprema confirmó la sentencia contra Donayre el 28 de abril del 2019, y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después.

En esa oportunidad, Donayre no se presentó a la sesión plenaria y la justicia ordenó su ubicación y captura.

Donayre fue condenado por robo de combustible al estar a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano, entre enero y agosto del 2006. Es decir, diez años antes de que asumiera como parlamentario.

Entre todos los siete sentenciados por el ‘gasolinazo’, incluido Donayre, existe una deuda pendiente por reparación civil solidaria de S/2’500.000.