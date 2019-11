Debido a que el excongresista Edwin Donayre es paciente diabético y sufre de males cardíacos, médicos de la sede de la División de Requisitorias de la Policía Nacional se encuentran atentos a posibles complicaciones en su estado de salud, según precisó el ministro del Interior, Carlos Morán.

“Donayre se encuentra estables y a la espera de que se le ponga a disposición de las autoridades (...) Él es un paciente diabético y un médico está a cargo de su atención y personal policial está muy cerca de él para cualquier situación que se pueda presentar. Se le da el trato como cualquier persona detenida, respetando sus derechos humanos”, indicó anoche el funcionario en entrevista con Canal N.

Agregó que como consecuencia del feriado largo, Donayre permanecerá en Requisitorias hasta el próximo lunes, día en que sería trasladado a la carceleta a fin de que el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) lo derive a un penal. “La orden de captura indicaba claramente que tenía que ser puesto a disposición del Poder Judicial, de la Sala Liquidadora, pero como están en feriado no atienden hasta el lunes”, precisó.

Tras estar casi 6 meses prófugo de la justicia, el exparlamentario de Alianza para el Progreso (APP) fue capturado la noche del último miércoles, a las 7:55 p.m, en la avenida Buenos Aires, en el distrtito de Puente Piedra, cuando se disponía a realizar una llamada desde un teléfono público. Según fuentes de la Policía Nacional, hace dos semanas había llegado a la capital desde Huaraz por motivos de salud y alquiló un cuarto en esta zona de Lima norte.

“La captura de Edwin Donayre ha sido un logro conseguido después de meses de investigación y que demuestra que la Policía Nacional sabe hacer su trabajo. Desde enero formamos grupos especiales para dar con el paradero de estos blancos que tienen connotación política, como Carlos Burgos, ahora ha sido Donayre y mañana será Félix Moreno”, expresó Morán.

En el momento de su intervención Donayre vestía un polo azul, buzo, una casaca y zapatillas. También se había dejado crecer la barba. “Como exmilitar conoce procedimientos especiales, técnicas de investigación y complicó el trabajo de la policía”, detalló el titular del Ministerio del Interior.

Durante su detención, el exgeneral del Ejército peruano no puso resistencia y, por el contrario, dijo que colaboraría con la justicia.

Donayre fue trasladado en un helicóptero hacia la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro. Luego, fue presentado y llevado a la sede de la División de Requisitorias. (Foto: José Rojas)

Por medidas de seguridad, fue trasladado en un helicóptero desde la Escuela de Suboficiales de la PNP, en el citado distrito limeño, hacia la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro. Luego, fue presentado y llevado a la sede de la División de Requisitorias para pasar los exámenes legales y ser puesto a disposición del Poder Judicial.

— El caso —

Edwin Donayre fue condenado en agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión por el caso ‘gasolinazo’, en el que se investigó el robo de combustible en el Ejército peruano. No obstante, la condena no se pudo ejecutar debido a que Donayre gozaba de inmunidad parlamentaria y no se trataba de una sentencia firme.

El Poder Judicial solicitó al Congreso que se le quite esta prerrogativa, pero no se aprobó el pedido porque la mayoría parlamentaria arguyó que se debería esperar una sentencia en segunda instancia. La Corte Suprema confirmó la condena contra Donayre el pasado 28 de abril, y con ello, el pleno del Legislativo recién aprobó el levantamiento de su inmunidad cuatro días después.

En esa oportunidad, Donayre no se presentó a la sesión plenaria y la justicia ordenó su ubicación y captura. Él fue condenado por robo de combustible al estar a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano, entre enero y agosto del 2006. Es decir, diez años antes de que asumiera como parlamentario.

Entre todos los siete sentenciados por el ‘gasolinazo’, incluido Donayre, existe una deuda pendiente por reparación civil solidaria de S/2’500.000.