Los ciudadanos viven con temor, ya que en ningún lugar se sienten seguros, ni en el transporte público. Este viernes, alrededor de las 6:30 de la mañana, tres delincuentes subieron a un bus en El Agustino y asaltaron a todos los pasajeros, incluido a los padres que llevaban a sus niños al colegio.

Un total de 20 personas resultaron afectadas por el robo que se produjo en pleno estado de emergencia y solo un día después del paro de transportistas que denunciaba estos hechos delictivos.

Una de las agraviadas contó los minutos de terror que vivió al interior de la unidad. Según detalló, los criminales apuntaron a los pasajeros en la cabeza y rostros a fin de quitarles todas sus pertenencias.

“Para entregar las pertenencias, nos han tenido que apuntar en el rostro y a otras personas en la cabeza. Yo he sido una de ellas, me ha puesto el arma en la frente y en la cara para poder entregar lo que eran mis pertenencias y bueno, en ese momento, uno se bloquea. Yo no quise entregar, pero no sé por qué. Prácticamente, me lo arranchó el bolso”, señaló a Latina Noticias.

Dos de los delincuentes fueron capturados y se supo que uno de ellos estuvo detenido la semana pasada por un hecho similar, pero fue liberado, lo que le permitió cometer este nuevo ilícito delante de niños .

“ Es frustrante saber que uno de ellos ya había sido detenido por robo con arma de fuego y que lo soltaron. Esto no puede seguir pasando ”, lamentó un padre de familia que estuvo junto a su pequeña al momento del asalto.

El masivo robo se produjo a la altura de la estación El Ángel del Metro de Lima. Los pasajeros colocaron la denuncia correspondiente y pidieron la captura del tercer criminal, así como la máxima sanción para los culpables.