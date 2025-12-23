A solo un día de celebrar la Navidad y tres de que el Gobierno anunciara la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, un hombre fue asesinado de varios disparos al frente de su domicilio, ubicado en la quinta Francia, en la calle Áncash, distrito de El Agustino.

Testigos indicaron que el sujeto fue interceptado por dos personas desconocidas, que dispararon a quemar ropa y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Según RPP, en su huida, los delincuentes chocaron a una mujer que se encontraba caminando por la zona. El hombre fue identificado como Freddy Alarcón.

Ajutes de cuentas

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a la zona y la cercó para iniciar investiga el crimen como un posible ajuste de cuentas. En las últimas horas, suman dos asesinatos en Lima.

Segundo asesinato en la madrugada

Este no es el único crimen perpetrado en Lima en las últimas horas. En Santa Anita, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza tras una discusión con sujetos desconocidos. El altercado alertó a los pobladores que exigen a las autoridades mayor seguridad en la zona.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), hasta noviembre de este 2025 se han registrado más de 1.980 homicidios, es decir, seis asesinatos diarios. Agosto fue el mes más violento del año, con más de 220 asesinatos.

En septiembre, el sistema registró 183 homicidios, mientras que en octubre la cifra apenas descendió a 182.