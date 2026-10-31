Un mototaxista permanece con pronóstico reservado tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado perpetrado por dos sujetos en el distrito de El Agustino. El hecho ocurrió en la avenida Las Magnolias, cerca del parque Bosque Huanca, cuando la víctima salió de su vivienda para realizar una compra.

Según relataron los vecinos, uno de los atacantes disparó a quemarropa contra el conductor, mientras su cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta para facilitar su escape. Los residentes señalaron que se escucharon hasta seis disparos durante la agresión.

Mototaxista fue baleado en la cabeza por dos sujetos que escaparon en motocicleta. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

De acuerdo con los testimonios, el autor de los disparos habría reconocido previamente al mototaxista antes de abrir fuego. Tras el ataque, escapó hacia la residencial Primavera, donde se encontraba el otro sujeto. Ambos abandonaron la zona y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Luego de la agresión, los vecinos auxiliaron al conductor y lo trasladaron al Hospital Nacional Hipólito Unanue. La víctima habría recibido un impacto de bala en la cabeza y permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Mototaxista permanece con pronóstico reservado tras ataque armado cerca del parque Bosque Huanca. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

En tanto, efectivos de la Policía Nacional realizan las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque y determinar el motivo de la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Señor de los Milagros: Metropolitano y corredores modificarán sus rutas este domingo 1 de noviembre

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.