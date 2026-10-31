Dos sujetos disparan hasta seis veces contra mototaxista en El Agustino. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Dos sujetos disparan hasta seis veces contra mototaxista en El Agustino. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un mototaxista permanece con pronóstico reservado tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado perpetrado por dos sujetos en el distrito de El Agustino. El hecho ocurrió en la avenida Las Magnolias, cerca del parque Bosque Huanca, cuando la víctima salió de su vivienda para realizar una compra.

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