Resumen

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El hombre de 24 años fue encontrado maniatado en la habitación que alquilaba en El Agustino. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El hombre de 24 años fue encontrado maniatado en la habitación que alquilaba en El Agustino. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre de 24 años fue encontrado sin vida y maniatado dentro de la habitación que alquilaba en un inmueble ubicado en el pasaje Los Alisos, en El Agustino, gracias al reporte de los vecinos que se percataron de un mal olor en el lugar.

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