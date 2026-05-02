Un hombre de 24 años fue encontrado sin vida y maniatado dentro de la habitación que alquilaba en un inmueble ubicado en el pasaje Los Alisos, en El Agustino, gracias al reporte de los vecinos que se percataron de un mal olor en el lugar.

Las primeras indagaciones revelaron que Christopher Jesús Herrera Valverde, de 24 años, fue visto por última vez con vida el lunes 27 de abril, cuando fue visto entrando a su vivienda acompañado por un venezolano.

El hombre de 24 años fue encontrado maniatado en la habitación que alquilaba en El Agustino. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En declaraciones a RPP, un vecino dijo que en aquella oportunidad lo vieron entrar acompañado a su casa, pero que solo el ciudadano extranjero salió del lugar con paradero desconocido.

Este viernes, cuando se dieron cuenta que había un olor extraño en el inmueble, ingresaron a la fuerza y encontraron el cadáver de Herrera Valverde, natural de Loreto que trabajaba como mesero en una pollería a unas cuadras de su hogar.

El caso actualmente está en manos de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional.