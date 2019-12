Juan César Augusto Huaripata Rosales, quien asesinó a su ex pareja y a tres de sus cuatro hijos en un departamento en El Agustino, no presenta ningún trastorno mental y está consciente de sus actos, según el perfil psicológico del sujeto elaborado por un psicólogo forense del Departamento de Investigación Criminal de la PNP.

El documento, presentado por ‘América Noticias’, indica que Huaripata Rosales no presenta ningún trastorno psicológico ni deterioro cognitivo. Es decir, era consciente de la realidad y sus actos.

De acuerdo con las conclusiones de la pericia, Huaripata aparenta ser una persona extrovertida y tranquila. Sin embargo, su verdadera intencionalidad es ser frío, calculador y carente de empatía.

Asimismo, emocionalmente es superficial e inconstante, fácilmente cambiante, evidencia cambios temperamentales de estado de ánimo, pasando de la inhibición a la impulsividad con propensión a reacciones impetuosas, de poca tolerancia a la frustración y bajo control de impulsos.

Además, muestra una marcada predisposición a tener arrebatos de ira y violencia, pudiendo premeditar actos de agresividad. En todo momento es consciente de sus actos.

Durante la entrevista ante las autoridades, el detenido se mostró imperturbable y su colaboración, aseguran los peritos, fue parcial y por momentos incongruente. El documento recoge la declaración del asesino, quien detalla por qué mató a la madre de sus dos hijos y el hijo de ella de 15 años.

Él contó que durante la discusión que tuvo con su ex pareja en la madrugada del domingo, le dieron “cinco minutos de locura”.

“Su hijo se levantó y me preguntó: ‘¿qué había hecho?’, me quiso quitar el cuchillo y también lo ataqué. Apareció su otro hijo y también lo ataqué. Luego vi que había fuego, salí del cuarto y me fui”, dijo el sujeto ante las autoridades según el documento policial.

Cabe señalar que en la madrugada del domingo, Huaripata Rosales (28) mató a cuchilladas a Jesica Tejeda Huayanay (34). También asesinó a dos de sus cuatro hijos, de 15 años y 3 meses de edad, incendió el inmueble donde todos vivían y dejó heridos a los otros dos pequeños. Sin embargo, uno de estos últimos falleció esta madrugada.

