Agentes de la Policía Nacional capturaron a un delincuente que fue denunciado por extorsión y robo de un celular en el distrito de El Agustino. Según denunciaron familiares de la víctima, este sujeto exigía dinero a los contactos del dispositivo.

Las autoridades lograron dar con Miguel Ángel Barrientos Quispe (24), quien arrebató el teléfono cuando la propietaria se desplazaba por la avenida Riva Agüero. Posteriormente, se hizo pasar como la titular para solicitar depósitos bancarios.

“El chico robó el celular a mi hija, hasta ahora yo no sabía que se lo habían robado. Con (el) mismo número de mi hija me escribe, me dice que me va a mandar un número de cuenta en Yape para que yo le deposite”, dijo la madre de la agraviada a América Noticias.

El Agustino: ladrón de celulares recapturado.

A través de una operación coordinada entre la Policía Nacional y agentes del Serenazgo de El Agustino capturaron a Barrientos Quispe.

El delincuente fue trasladado a la comisaría del distrito, pero a los dos días terminó siendo liberado. Sin embargo, nuevamente cayó detenido por otro delito y trasladado a la dependencia de Santoyo.

