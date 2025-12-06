El crimen que sacudió Miraflores: las hipótesis del crimen y la planificación al detalle del ataque

Los vecinos, turistas y personas que realizaban deporte en horas de la noche por el Malecón de la Reserva, en Miraflores, se vieron aterrados la noche del último jueves tras escuchar más de 10 disparos en la zona de los acantilados de la Costa Verde . Dicho temor no era menos, ya que se trataba de un violento crimen de un hombre a pocos metros de hoteles y del centro comercial Larcomar.

¿Cómo se perpetró el crimen?

El hombre, cuya identidad aún no ha podido ser determinada, llegó al Malecón de la Reserva a bordo de un automóvil de color gris y de placa DOL-338 cerca de las 9:30 de la noche del último jueves. Se estacionó en el frontis de la sede del Colegio Médico del Perú.

Los criminales asesinaron a la víctima en una zona oscura y cerca de los acantilados de la Costa Verde. (Foto: América Noticias)

Las cámaras de la Municipalidad de Miraflores trazaron el recorido que hizo el hombre desde que ingresó al distrito. A bordo de su vehículo, el hombre se desplaza cerca de la playa Estrella II, luego sube por el óvalo San Martín y avanza por la avenida Del Ejército, el club Terrazas, el malecón Cisneros, cruza la intersección de Malecón de la Reserva con la calle Colón, sigue por Armendáriz y Av. Larco, para finalmente girar a la derecha y regresar al Malecón de la Reserva, donde se estaciona. Las imágenes permiten establecer que él iba solo en la unidad y que en ningún momento se detuvo en su recorrido.

Las imágenes grabadas por los hoteles y negocios ubicados en el Malecón de Reserva muestran a un grupo de personas correr por el ataque a balazos. El reloj marcaba las 9:56 p.m. en ese momento. Ese dato es analizado por la Policía, ya que permite establecer que la víctima estuvo cerca de media hora en el lugar antes de ser asesinado.

Las hipótesis del crimen

La cantidad de balas disparadas y el lugar donde ocurrió el asesinato han llevado a la Policía a manejar la hipótesis de que se trataría de un crimen vinculado a un ajuste de cuentas. De acuerdo con esa versión, la víctima habría sido ‘centrada’ para ser asesinada por un grupo de sujetos que lo esperaban detrás del muro que divide el Malecón de la Reserva y los acantilados. El motivo sería un caso de trata de personas.

Los criminales planificaron al detalle el crimen, pues fue perpetrado en horas de la noche y cerca de los acantilados de la Costa Verde, zona que no está muy iluminada.

Otro punto que ha llamado la atención de los investigadores de la División de Homicidios de la Dirincri es que el hombre no portaba documentos de identidad y solo se le halló una licencia de conducir con el nombre de Denis Jesús Sánchez Ramírez (28). Al respecto, el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), aclaró que no se puede determinar que esa sea la identidad del hombre y que no se descarta que se trate de un extranjero.

También se le encontró entre sus prendas las llaves de su vehículo, el cual había estacionado a unos metros de donde fue asesinado. Los agentes hallaron en el interior de la unidad un sticker de taxi, una cartera y un peluche.

Otra hipótesis que maneja la Policía, según pudo conocer El Comercio, es que el hombre llegó al lugar y habría sido víctima de un robo de parte de personas a las que él conocía y que lo asesinaron tras arrebatarle el dinero.

Fuentes policiales indicaron que los criminales huyeron en moto en dirección a Barranco. En el lugar del crimen se hallaron 14 casquillos de bala, pero 11 impactaron en el cuerpo del hombre, especialmente en la cabeza.