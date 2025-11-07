Miguel Ángel Marín Morón ha cambiado su apariencia en los últimos años. (Foto: diario El País de España)
El historial criminal del ‘Negro Marín’, el extorsionador más buscado del Perú que cayó en España
La criminalidad sufrió un nuevo golpe con la reciente captura en España de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’ o ‘Muelón’, uno de los cabecillas de la banda delincuencial ‘Los sanguinarios de la construcción y lugarteniente del cabecilla, Adam Smith Lucano Cotrina, conocido en el mundo del hampa como ‘El Jorobado’. Dicha organización criminal se dedicaba al cobro de cupos, extorsión, sicariato y negocios a través de empresas de fachada, sobre todo en Lima norte.

