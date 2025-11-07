El historial criminal del ‘Negro Marín’, el extorsionador más buscado del Perú que cayó en España

El historial criminal del ‘Negro Marín’

Miguel Ángel Marín Morón registra un amplio historial delicitivo. Fue detenido en agosto de 1997 por hurto y tráfico ilícito de drogas, así como por el delito de secuestro en 1998. En el 2001 también fue capturado por secuestro y homicidio. Sus visitas a las depenciales policiales acabaron en octubre del 2005, ya que fue sentenciado a 15 años de cárcel

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Marín Morón, en su estancia en el penal, conoció a ‘El Jorobado’ y estrechó sus vínculos con él luego que amagó con realizar un motín en la cárcel si trasladaban a su amigo, según contó un exmiembro de la Policía a El Comercio.

En agradecimiento por ese hecho, de acuerdo con dicha versión, Lucano Cotrina apoyaba económicamente al ‘Negro Marín’ para que pueda mantener a su familia. Tras ser liberado, Marín Morón intentó dedicarse a negocios formales, como la importación de productos, pero lo dejó cuando su amigo lo llamó para que se sume su organización criminal.

Desde ese momento, el ‘Negro Marín’ le declaró la guerra a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de ‘Los injertos del cono norte’. Ambos se disputaban el control del cobro de cupos a las empresas de transporte, a las compañías de construcción, los conciertos de música y las obras que se ejecutaban en Lima norte.

Una muestra de esa guerra entre bandas delincuenciales es el video que envía ‘El Monstruo’ al ‘Negro Marín’ para demostrarle que no se esconde y que se halla en la calle. También lo acusa de asesinar conductores de vehículos de transporte sin ningún motivo.

“Bueno, bueno, señor Marín, ya me estoy yendo a mi casita, estoy en la calle, mire, para que no digan que estoy como rata escondida. Amigo ¿Por qué matas choferes inocentes?”, señala Moreno Hernández en el video.

“Esa mamadera se te va a acabar, viejo. Tú no eres nada, absolutamente nada. Has estado preso 18 años de tu vida”, agregó el delincuente en su mensaje enviado a su enemigo.

Las víctimas colaterales de esa guerra entre bandas fue el asesinato de choferes de empresas de transporte Uvita, Naranjito y Mandarinos. Cada uno de los cabecillas les exigían a los directivos de las líneas una ‘fidelidad’ en el pago del cupo y amenazaban con matar a más conductores en caso paguen a la otra banda.

Marín Morón, al ver que la guerra había alcanzado niveles preocupantes y ‘El Monstruo’ se había fortalecido, decidió enviar a sus familiares al extranjero para evitar que se conviertan en víctimas de su enemigo. La fuente recalcó que el ‘Negro Marín’ se mantuvo con “perfil bajo” y “no quería figurar” para no llamar la atención de las autoridades, incluso se fue al extranjero y utilizó el alias del expolicía Kevin Johnson Necochea Veliz, conocido como ‘Timoti’ o ‘Tiburón’, para perpetrar las extorsiones. Este último sujeto, también miembro de la banda ‘Los sanguinarios de la Construcción’, se había salvado de morir durante un ataque de los sicarios de ‘El Monstruo’ en un billar de Comas, por lo que decidió escapar en el 2024, con la ayuda del ‘Negro Marín’, hacia Estados Unidos, pero fue capturado a fines de julio de este año.

Fuentes policiales informaron a El Comercio que Marín Morón salió del Perú en mayo del 2022 rumbo a México y luego se trasladó a España para mantenerse en la clandestinidad. Luego, la Interpol emitió una alerta roja para que sea capturado por los delitos de organización criminal, extorsión, sicariato, lesiones graves, entre otros.

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, capturado por la Policía Nacional de Paraguay, en la ciudad de San Lorenzo, el 24 de septiembre de 2025.

El delincuente siguió con sus actividades delictivas desde el extranjero. Ante ello, la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía solicitó a la División Contra la Ciberdelincuencia de Madrid ubicar una dirección IP que era utilizada por el ‘Negro Marín’. Fue detenido en la localidad de Parla. Las autoridades españolas sospechan que se habría sometido a cirugías estéticas para cambiar su apariencia y no ser reconocido.

🚩Detenido en #Parla el lugarteniente de la organización criminal "los sanguinarios de la construcción" 🇵🇪



Era buscado en #Perú por homicidio y otros delitos y tenía una orden de detención por @INTERPOL_HQ



Se habría realizado operaciones de estética para evitar su detención pic.twitter.com/BOrHunC0F2 — Policía Nacional (@policia) November 6, 2025

Los delitos y crímenes que se le imputan al ‘Negro Marín’

Miguel Ángel Marín Morón es sindicado de haber ordenado la muerte de más de 40 personas, entre ellas un parqueador de centro comercial Las Malvinas que se negó a pagar cupo, así como dos venezolanos que transitaban por el jirón Acomayo y que habrían estado disputándole el mercado de las extorsiones en el Cercado de Lima. Un hombre que ofrecía el servicio de cable en la zona de Collique (Comas) fue atacado a balazos cuando descansaba en la sala de su casa.

Además, el sujeto se había aliado con la banda ‘Los Titos’ para extender sus tentáculos a la zona de Las Malvinas, el emporio comercial de Gamarra y el mercado Unicachi. Precisamente, una fuente policial contó que dicho grupo criminal era encabezado por su hijo Miguel Ángel Marín Mazzetti, quien cumple actualmente prisión preventiva.

Chofer de la empresa El Mandarino fue asesinado a balazos cuando se encontraba manejando su unidad. Foto: César Grados/GEC

El ‘Negro Marín’ vio que convertirse en proveedor del Estado le resultaba rentable. Por ello, creó en marzo del 2023 una empresa fachada de nombre INK D’Colors, la cual, supuestamente, ofrecía el servicio de alquiler de camionetas. Al mes siguiente, dicha empresa comenzó a conseguir órdenes de servicios de la Municipalidad de Carabayllo y obtuvo más de 200 mil soles por servicios brindados a la Subgerencia de Logística y de Imagen Institucional.

Durante una investigación de tres años, el Ministerio Público constató que la camioneta de placa BXE-422, a nombre de INK D’Colors, ingresaba de manera constante a la sede del municipio de Carabayllo.

Una muestra del impacto de la caída del ‘Negro Marín’ es que el comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, consideró que la captura de dicho delincuente es más importante que la de ‘El Monstruo’. “Es una captura que es, desde todo punto de vista, mucho más potente e importante que la misma captura de Erick Moreno Hernández”, refirió.