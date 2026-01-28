El Ministerio de Justicia de Paraguay informó que el criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, fue entregado a las autoridades peruanas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La entrega del delincuente se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana (hora peruana) del miércoles 28 de enero.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El Monstruo junto a las autoridades peruanas y paraguayas.

Alias ‘El Monstruo’ fue llevado hasta el avión Antonov de la Policía Nacional del Perú (PNP) portando una capucha que cubría su rostro en todo momento, sin embargo, al quitársela, se pudo apreciar que tenía el cabello recortado y vestía un polo rojo, buzo de color azul y un chaleco antibalas.

Moreno Hernández fue incluido en la lista de “Los más buscados” del Ministerio del Interior (Mininter), el pasado 28 de diciembre del 2023, tras ser condenado a 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio (homicidio y sicariato).

La entidad llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de soles por información que de con su paradero.

Cabe señalar que la extradición de Moreno Hernández se realizó en trabajo conjunto de la INTERPOL, la Policía de Perú y Paraguay, autoridades judiciales, representantes del Ministerio Público y autoridades diplomáticas, garantizando el cumplimiento de la disposición judicial vigente.