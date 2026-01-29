Erick Moreno: así fue trasladado ‘El Monstruo’ a la Base Naval del Callao para cumplir prisión preventiva | FOTOS

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue trasladado este jueves -en medio de estrictas medidas de seguridad – a la Base Naval del Callao, después que el Poder Judicial emitiera una orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

El cabecilla de la banda criminal ‘Los injertos del cono norte’ fue conducido desde la sede de la Dircote, en la avenida España, Cercado de Lima, hacia su centro de reclusión en el primer puerto.

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir 36 meses de prisión preventiva por los delitos que se le imputan | Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec

Moreno Hernández, extraditado desde Paraguay al Perú el miércoles 28 de enero, es solicitado por la justicia para responder por la comisión de los delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada. También deberá cumplir la condena de 12 años por el delito de robo agravado.

‘El Monstruo’ fue capturado el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Paraguay, en mérito a las órdenes de ubicación y captura cursadas en virtud de las tres extradiciones seguidas en su contra y que fueron gestionadas con celeridad por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

