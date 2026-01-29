Erick Moreno: así fue trasladado ‘El Monstruo’ a la Base Naval del Callao para cumplir prisión preventiva | FOTOS

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir 36 meses de prisión preventiva por los delitos que se le imputan | Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec
El 'Monstruo' a la Base Naval del Callao
Por Redacción EC

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue trasladado este jueves -en medio de estrictas medidas de seguridad – a la Base Naval del Callao, después que el Poder Judicial emitiera una orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

