‘El Monstruo’: Erick Moreno Hernández llegó a la Dirección de la Aviación Policial en el Callao

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados a nivel nacional, llegó extradito desde Paraguay al Perú luego de ser capturado en tras una operación conjunta internacional policial, el pasado 24 de setiembre, en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo. Ahora, el criminal será trasladado a la Dircote.

Moreno Hernández estuvo recluido en el centro penitenciario Tacumbú, ubicado en la ciudad de Luque, desde allí, fue llevado hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La entrega de alias ‘El Monstruo’ al equipo de la Policía Nacional del Perú (PNP) se efectuó alrededor de las 6:00 de la mañana (hora peruana).

Dos escalas antes de llegar al Callao

En declaraciones a los medios, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, indicó que el traslado hacia Lima contemplaba dos escalas técnicas: la primera en Cochabamba, Bolivia, y posteriormente en Arequipa.

Allí se realizarían labores de abastecimiento, revisión de la aeronave y un reconocimiento médico legal a Erick Moreno Hernández.

Mininter ofrecía 1 millón de soles por captura

El Ministerio del Interior (Mininter) llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera dar con el paradero de Moreno Hernández, indicado como el autor principal de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria Vásquez Barrientos, ocurrido en el distrito de Comas, en Lima Norte.

La entrega de 'El Monstruo' se realizó alrededor de las 7:00 de la mañana, hora peruana. Foto: América Noticias

Como parte de las diligencias, en junio del año pasado se intervinieron viviendas relacionadas con su círculo familiar, lo que culminó con la detención de su madre, señalada como presunta testaferra, así como de su pareja.