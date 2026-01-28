Escuchar
(2 min)
La entrega de alias "El Monstruo" al equipo policial peruano se efectuó alrededor de las 6:00 de la mañana (hora peruana). Foto: GEC

La entrega de alias "El Monstruo" al equipo policial peruano se efectuó alrededor de las 6:00 de la mañana (hora peruana). Foto: GEC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La entrega de alias "El Monstruo" al equipo policial peruano se efectuó alrededor de las 6:00 de la mañana (hora peruana). Foto: GEC
La entrega de alias "El Monstruo" al equipo policial peruano se efectuó alrededor de las 6:00 de la mañana (hora peruana). Foto: GEC
Por Redacción EC

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados a nivel nacional, llegó extradito desde Paraguay al Perú luego de ser capturado en tras una operación conjunta internacional policial, el pasado 24 de setiembre, en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo. Ahora, el criminal será trasladado a la Dircote.

EN VIVO | Erick Moreno llegó a Lima y ya está en la sede de la Aviación Policial
Policiales

EN VIVO | Erick Moreno llegó a Lima y ya está en la sede de la Aviación Policial

‘El Monstruo’ en Perú: La razón por la que Erick Moreno no podrá ser condenado a cadena perpetua pese a la gravedad de sus delitos
Policiales

‘El Monstruo’ en Perú: La razón por la que Erick Moreno no podrá ser condenado a cadena perpetua pese a la gravedad de sus delitos

Así será la carceleta donde será recluido Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, tras su extradición a Lima | VIDEO
Lima

Así será la carceleta donde será recluido Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, tras su extradición a Lima | VIDEO

‘El Monstruo’: Erick Moreno Hernández llegó a la Dirección de la Aviación Policial en el Callao
Policiales

‘El Monstruo’: Erick Moreno Hernández llegó a la Dirección de la Aviación Policial en el Callao