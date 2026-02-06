Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Moreno expresó su supuesto arrepentimiento durante la audiencia ante el Poder Judicial, donde se evaluaron los 36 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía | Foto: Justicia TV - YouTube (Captura)
Moreno expresó su supuesto arrepentimiento durante la audiencia ante el Poder Judicial, donde se evaluaron los 36 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía | Foto: Justicia TV - YouTube (Captura)
Por Redacción EC

En declaraciones al Poder Judicial, Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como ‘El Monstruo’, solicitó perdón a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a sus víctimas durante la audiencia de prisión preventiva en su contra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El Monstruo: Erick Moreno pide perdón a sus víctimas y afirma haber estado “esclavizado por el diablo”
Policiales

El Monstruo: Erick Moreno pide perdón a sus víctimas y afirma haber estado “esclavizado por el diablo”

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile
Policiales

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile

La mujer detrás del brazo económico de ‘Los Pulpos’ rompe su silencio ante la Policía
Policiales

La mujer detrás del brazo económico de ‘Los Pulpos’ rompe su silencio ante la Policía

Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile
Policiales

Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile