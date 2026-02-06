El Monstruo: Erick Moreno pide perdón a sus víctimas y afirma haber estado “esclavizado por el diablo”

En declaraciones al Poder Judicial, Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como ‘El Monstruo’, solicitó perdón a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a sus víctimas durante la audiencia de prisión preventiva en su contra.

El sindicado como cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ afirmó haber abandonado su vida delictiva tras experimentar una conversión espiritual durante su reclusión en Paraguay.

Moreno Hernández, para quien el Ministerio Público solicita 36 meses de prisión preventiva por delitos de extorsión y organización criminal, intervino en la diligencia virtual desde la Base Naval del Callao.

El Monstruo Erick Moreno en su audiencia de prisión preventiva

A diferencia de apariciones previas donde se mostró desafiante, el imputado adoptó un tono de arrepentimiento, rechazando declararse inocente de los cargos que se le imputan.

“He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo, que ha pecado contra Dios. Yo no me estoy victimizando, no estoy pidiendo que me bajen una condena ni nada. Lo que deba pagar lo voy a pagar porque es causa de mi desobediencia” , manifestó.

Reconoció agravios contra la Policía

Por otro lado, admitió que, en su etapa activa como criminal, solía menospreciar e insultar a los efectivos policiales, un comportamiento que ahora atribuye a una supuesta influencia espiritual maligna.

“Pido perdón a la Policía si en algún momento los insulté... porque estaba cegado, el diablo me tenía esclavizado haciendo lo malo. Pido perdón a las personas que en su momento hice daño”, añadió el investigado.

Expresó, también, su tristeza hacia las familias afectadas por sus acciones y hacia sus siete hijos, quienes actualmente viven sin la presencia de su padre, indicando que su captura en Paraguay fue “permitida por Dios” como consecuencia de lo que hizo.

A pesar de su arrepentimiento, Moreno Hernández pidió a la Fiscalía revisar la situación de otros coimputados, alegando que algunos fueron involucrados sin conocer las actividades ilícitas de la banda.

Finalmente, el magistrado Roberth Rimachi dio por concluida la sesión e informó que la decisión sobre el pedido de prisión preventiva será comunicada formalmente el próximo lunes 9 de febrero a las 9:00 a. m.

#Importante. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra – Ventanilla declara fundado el requerimiento de acumulación de dos investigaciones contra Erick Moreno Hernández, y otros, por los presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de… pic.twitter.com/yrsNrog3MG — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) February 6, 2026