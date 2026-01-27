Extradición de ‘El Monstruo’ EN VIVO | Últimas noticias del traslado de Erick Moreno al Perú este 28 de enero
El 17 de diciembre de 2025, las autoridades paraguayas informaron que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, estaba apto para ser extraditado, a petición del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.
‘El Monstruo’ fue capturado en Paraguay el pasado 24 de septiembre de 2025 en una intervención desplegada en la localidad de San Roque, en el distrito de San Lorenzo. La captura fue resultado de una coordinación entre la División Contra el Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Crimen Organizado de Paraguay.
El mando policial detalló que el vuelo que trasladará a Erick Moreno Hernández realizará algunas escalas técnicas en su trayecto al Perú.
“ El día 28 (de enero) a las ocho de la mañana, en Asunción, Paraguay, las autoridades paraguayas estarán entregando a este detenido Erick Luis Moreno Hernández para que pague todas las muertes, los secuestros, las extorsiones [y] las explosiones”, señaló el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).
'El Monstruo' será entregado por la Policía de Paraguay a sus pares peruanos en horas de la mañana de este miércoles 28 de enero. Moreno Hernández, capturado en Asunción en septiembre de 2025 tras estar prófugo, será puesto a disposición de la justicia peruana para que responda por los delitos que se le imputan, entre ellos los de robo, secuestro, extorsión y organización criminal.
