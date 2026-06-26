Según los primeros reportes, el ómnibus se encontraba en marcha con pasajeros a bordo cuando fue alcanzado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes bloquearon el paso de la unidad y abrieron fuego contra el parabrisas “justo en el lado izquierdo, el lado del conductor”. Foto: difusión/composición GEC
Según los primeros reportes, el ómnibus se encontraba en marcha con pasajeros a bordo cuando fue alcanzado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes bloquearon el paso de la unidad y abrieron fuego contra el parabrisas “justo en el lado izquierdo, el lado del conductor”. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

La empresa de transporte interprovincial Z Buss volvió a ser el blanco de la delincuencia tras registrar un nuevo ataque contra una de sus unidades en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Ancón. El conductor del vehículo resultó herido tras recibir varios impactos de bala.

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