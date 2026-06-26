La empresa de transporte interprovincial Z Buss volvió a ser el blanco de la delincuencia tras registrar un nuevo ataque contra una de sus unidades en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Ancón. El conductor del vehículo resultó herido tras recibir varios impactos de bala.

Este sería el cuarto atentado contra la empresa reportado en el mes de junio. Y se perpetró a escasos días de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra la detención de dos presuntos delincuentes acusados de dirigir las extorsiones contra la compañía que brinda el servicio de transporte interprovincial hacia el Norte Chico.

Los ataques anteriores se ejecutaron en menos de una semana tanto en la agencia ubicada de Independencia como contra el personal.

Conductor sobrevivió, pero continúa en el hospital

Según los primeros reportes, el ómnibus se encontraba en marcha con pasajeros a bordo cuando fue alcanzado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes bloquearon el paso de la unidad y abrieron fuego contra el parabrisas “justo en el lado izquierdo, el lado del conductor”, comentó un representante de la empresa.

En el mensaje extorsivo contra la empresa Z Buss también se agrega un número de WhatsApp destinado a entablar coordinaciones obligatorias. Foto: Huaral en Línea/composición GEC

El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, ubicado en Puente Piedra, donde permanece bajo observación médica. El vocero de Z Buss detalló que “uno de los proyectiles le ha rozado la cabeza. Dios es tan grande que no ha trascendido un poco más”.

Z Buss paraliza sus operaciones por falta de garantías

Tras el cuarto atentado armado y falta de seguridad, la gerencia de Z Buss decidió suspender la salida y circulación de su toda su flota este jueves.

En tanto, la Policía inició las pesquisas en la escena del crimen con el fin de determinar si el ataque guarda relación directa con las mafias de extorsionadores que operan en Lima Norte.