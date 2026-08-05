Un empresario inmobiliario abatió a un presunto delincuente y dejó herido a su cómplice tras un tiroteo en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en el límite entre San Martín de Porres y Los Olivos, cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos mientras estaba junto a su pareja en un lado de la vía.

Cuando el objetivo de los asaltantes atacaron, uno de ellos le arrebató sus pertenencias mientras estaba estacionado y luego trató de huir en la motocicleta con su secuaz. Ante esto, el hombre empleó su arma de fuego para repeler el ataque frente al local comercial Autoclub.

Producto de la balacera, uno de los atacantes recibió un proyectil en la cabeza y murió de forma instantánea en el lugar. Las autoridades identificaron al fallecido como Javier Daniel Richarti Guevara, cuyo cadáver fue custodiado por agentes hasta que se dispuso el levantamiento del cuerpo por orden fiscal.

Un delincuente abatido a tiros y otro herido de bala tras intento de asalto a un empresario en Los Olivos con San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El cómplice intentó escapar, pero la PNP lo capturó a 200 metros de la escena. Al presentar heridas de bala en el brazo, fue conducido al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones sobre su participación en el intento de asalto.

Diligencias en la avenida Universitaria

Personal de la comisaría Sol de Oro acordonó el sector para recoger evidencias y casquillos de bala. Los efectivos reconstruyen los hechos para evaluar el descargo del empresario, quien alega haber actuado para salvaguardar su integridad y la de su acompañante durante la interceptación de los asaltantes.

Un delincuente abatido a tiros y otro herido de bala tras intento de asalto a un empresario en Los Olivos con San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El empresario que protagonizó este incidente denunció ante la Policía Nacional que era víctima de extorsiones desde hace seis meses, situación que lo obligaba a estar en alerta constante ante posibles ataques criminales en la zona.