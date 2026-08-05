Un delincuente abatido a tiros y otro herido de bala tras intento de asalto a un empresario en Los Olivos con San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un delincuente abatido a tiros y otro herido de bala tras intento de asalto a un empresario en Los Olivos con San Martín de Porres. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un empresario inmobiliario abatió a un presunto delincuente y dejó herido a su cómplice tras un tiroteo en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en el límite entre San Martín de Porres y Los Olivos, cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos mientras estaba junto a su pareja en un lado de la vía.

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