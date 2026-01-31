Escuchar
(2 min)
Fallas administrativas impiden audiencia virtual de cabecilla de Injertos del Cono Norte. (Foto: CSJ Lima Norte)

Fallas administrativas impiden audiencia virtual de cabecilla de Injertos del Cono Norte. (Foto: CSJ Lima Norte)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fallas administrativas impiden audiencia virtual de cabecilla de Injertos del Cono Norte. (Foto: CSJ Lima Norte)
Fallas administrativas impiden audiencia virtual de cabecilla de Injertos del Cono Norte. (Foto: CSJ Lima Norte)
Por Redacción EC

La primera audiencia virtual de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, no pudo realizarse debido a fallas administrativas y técnicas registradas en la Base Naval del Callao, donde el presunto cabecilla de la banda criminal Injertos del Cono Norte permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad.

Audiencia de ‘El Monstruo’ se suspende por problemas legales y técnicos en la Base Naval
Policiales

Audiencia de ‘El Monstruo’ se suspende por problemas legales y técnicos en la Base Naval

Trujillo: Extrabajador de seguridad desata tiroteo, dispara contra su jefe y se quita la vida
Policiales

Trujillo: Extrabajador de seguridad desata tiroteo, dispara contra su jefe y se quita la vida

Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS
Policiales

Vía Expresa: PNP captura banda criminal que robaba vehículos y autopartes | FOTOS

Ventanilla: sicarios asesinan a padre frente a su hijo de tres años
Policiales

Ventanilla: sicarios asesinan a padre frente a su hijo de tres años