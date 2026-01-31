Audiencia de ‘El Monstruo’ se suspende por problemas legales y técnicos en la Base Naval

La primera audiencia virtual de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, no pudo realizarse debido a fallas administrativas y técnicas registradas en la Base Naval del Callao, donde el presunto cabecilla de la banda criminal Injertos del Cono Norte permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad.

El procesado debía responder por presuntos delitos de sicariato y extorsión agravada; sin embargo, la diligencia fue suspendida por dos motivos principales: la ausencia de una defensa legal debidamente acreditada y problemas técnicos que impidieron el desarrollo normal de la audiencia virtual.

El fiscal adjunto Leonardo Bufanti informó que, desde la formalización de la investigación en junio de 2025, Moreno Hernández no ha presentado documentación oficial que acredite la designación de un abogado particular. Pese a haber rechazado la defensa pública, el investigado no concretó la validación formal de un letrado privado ante el órgano jurisdiccional.

Problemas técnicos y de defensa frustran audiencia de Erick Moreno en el Callao. (Foto: ANDINA/Ricardo Cuba)

El pasado 29 de enero, varios abogados se presentaron en la Base Naval del Callao alegando representar al imputado; no obstante, no lograron comunicarse con Moreno Hernández ni acreditar judicialmente su designación. Ante esta situación, un defensor público intervino de manera provisional, aunque ello no fue suficiente para continuar con la diligencia, ya que el propio investigado manifestó su necesidad de contar con su abogado particular.

A ello se sumaron fallas técnicas en el penal militar. Desde las 8:00 de la mañana, la Base Naval reportó la ausencia de oficios necesarios para habilitar la conexión virtual, situación agravada por la saturación administrativa derivada de las múltiples investigaciones que enfrenta el reo. Durante la audiencia, se informó que la cantidad de documentos pendientes afectó el trámite y que las restricciones propias del establecimiento impidieron que Moreno pudiera visualizar a magistrados y fiscales, incluso en la conexión programada para las 10:30 horas.

Ante estos inconvenientes, el Poder Judicial dispuso la reprogramación de la audiencia para el próximo 3 de febrero. Esta demora genera preocupación en la Fiscalía, ya que el caso Injertos del Cono Norte sustenta un nuevo cuadernillo de extradición actualmente en trámite.

Suspenden audiencia virtual de ‘El Monstruo’ por falta de abogado acreditado y fallas técnicas en la Base Naval. (Foto: Andina)

La investigación comprende crímenes cometidos en los distritos de Puente Piedra y Ventanilla, en los que también estarían involucrados 27 presuntos cómplices que ya cumplen prisión preventiva. Las autoridades esperan subsanar las irregularidades detectadas para garantizar el desarrollo de la audiencia en la nueva fecha fijada.

Moreno Hernández afronta numerosos procesos por delitos como secuestro, organización criminal y extorsión agravada, lo que ha generado una compleja carga administrativa. Además, el principio de especialidad de su extradición desde Paraguay limita los delitos que pueden serle imputados en el país.

Actualmente, el peligroso reo permanece en la Base Naval del Callao con una orden de prisión preventiva por 36 meses, bajo estrictas medidas de seguridad, debido a su alto perfil criminal y al riesgo de fuga que representa.

