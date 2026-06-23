Erick Moreno confiesa en juicio haber planificado secuestros y ser dueño de armas de su red delictiva. (Foto: Captura de YT / Poder Judicial)
Erick Moreno confiesa en juicio haber planificado secuestros y ser dueño de armas de su red delictiva. (Foto: Captura de YT / Poder Judicial)
Por Redacción EC

Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, admitió este martes su responsabilidad en los secuestros de dos empresarios ocurridos en 2020, durante la etapa de alegatos finales de autodefensa en el proceso que se le sigue ante el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

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