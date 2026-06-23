Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, admitió este martes su responsabilidad en los secuestros de dos empresarios ocurridos en 2020, durante la etapa de alegatos finales de autodefensa en el proceso que se le sigue ante el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Conectado de manera virtual desde la Base Naval del Callao, el acusado reconoció haber liderado los secuestros y ser propietario del armamento utilizado por la organización criminal que encabezaba. Su declaración se produjo en la fase final del juicio por el delito de extorsión en la modalidad de secuestro extorsivo en agravio de los empresarios Erick Trujillo Torres y Milton Corrales Calla.

“En este día yo vengo con otra expresión. Yo primeramente l es quiero pedir perdón a cada uno de ustedes en el amor de Dios por quizás haber querido tratar desde un inicio ocultar mis faltas ”, expresó Moreno Hernández ante el juzgado, en una intervención marcada por un tono religioso.

Durante su exposición, el procesado se retractó de sus versiones anteriores y reconoció explícitamente su participación en los hechos. “Le pido perdón al señor Erick Trujillo Torres por haber participado en su secuestro… yo participé en el secuestro del señor Erick Trujillo y el señor Milton Corrales Calaya” , afirmó.

El acusado también admitió su rol como cabecilla de la organización criminal conocida como ‘Los Injertos de Lima Norte’. “Yo he participado de los dos secuestros, señores. Yo soy dueño de las armas. Yo soy la persona que planificó con las personas que están sentenciadas” , sostuvo.

Moreno Hernández sorprendió durante la audiencia al incorporar referencias religiosas en su defensa, señalando que atraviesa un proceso de transformación espiritual iniciado en Paraguay, país desde el cual fue extraditado al Perú.

“ Me reconcilié con Dios. Soy cristiano. Creo en Jesucristo. Creo en su perdón … no podría vivir tranquilo tratando de seguir a Dios y ocultando mis faltas”, declaró, afirmando que su decisión de confesar responde a una supuesta conversión religiosa.

El sentenciado por otros delitos previos —entre ellos hurto, homicidio y secuestro, por los que ya acumula una condena de 32 años de prisión— pidió además que se respeten sus derechos como persona extraditada.

Fiscalía pide 35 años de prisión

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 35 años de cárcel contra Moreno Hernández por los secuestros ocurridos en marzo de 2020. Según la acusación fiscal, la organización criminal exigía rescates de hasta 300 mil dólares y utilizaba videos de tortura para intimidar a las familias de las víctimas.

Asimismo, la intervención policial que permitió la liberación de los empresarios derivó en un enfrentamiento armado en el que murió el suboficial PNP William Ríos Cauti.

Con la confesión del acusado y la culminación de los alegatos, el Segundo Juzgado Colegiado de Lima Norte dio por cerrados los debates orales y dejó el caso al voto de los magistrados.

La lectura de sentencia fue programada para este miércoles 24 de junio a las 12:00 p.m., en audiencia presencial para las partes procesales. Moreno Hernández seguirá la diligencia de manera virtual desde su centro de reclusión.