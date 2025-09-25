Abby Ardiles
Abby Ardiles

Cayó el ‘Monstruo’: así construyó su sanguinario y millonario imperio criminal
Cayó el ‘Monstruo’: así construyó su sanguinario y millonario imperio criminal

Cayó el ‘Monstruo’: así construyó su sanguinario y millonario imperio criminal

Un millonario imperio criminal construido a punta de balas y terror, así fue como Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, tejió una de las estructuras más sanguinarias de los últimos años. Semana a semana colectiveros eran asesinados, comercios atacados con dinamita, colegios amenazados y empresas de transporte arrinconadas. Sin embargo, su reinado acabó la noche del miércoles 24 de setiembre tras ser capturado por la policía paraguaya en un operativo que terminó con meses de clandestinidad.

