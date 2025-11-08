INPE realiza requisa en penal Ancón II y desinstala conexiones eléctricas ilegales. (Foto: INPE)
INPE realiza requisa en penal Ancón II y desinstala conexiones eléctricas ilegales. (Foto: INPE)
Redacción EC
Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario () ejecutó una requisa y la desinstalación de conexiones eléctricas ilegales en el , como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la extorsión organizada desde las cárceles.

LEE: Presidente José Jerí lidera operativo policial en Lima y Santa Anita tras reforzar estado de emergencia

Más de 40 efectivos de seguridad interna y externa participaron en el operativo desarrollado en el pabellón 2A del penal. Los agentes realizaron una revisión exhaustiva de las celdas, patios, cocinas y demás ambientes, trasladando a los internos al patio para efectuar las revisiones corporales conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Operativo del INPE en Ancón II permite incautar presuntas drogas y reforzar la seguridad interna. (Foto: INPE)
Operativo del INPE en Ancón II permite incautar presuntas drogas y reforzar la seguridad interna. (Foto: INPE)

Durante la intervención, se hallaron tres envoltorios transparentes conteniendo quetes de papel blanco y dos envoltorios adicionales dentro de un frasco plástico amarillo —presuntamente con marihuana—, todo ello en la celda 03 del primer piso del pabellón 22 del módulo IV. Las autoridades penitenciarias informaron del hallazgo a la Fiscalía de Santa Rosa y a la DEPINCRI de Puente Piedra, para las diligencias correspondientes.

INPE refuerza control con requisa y hallazgo de sustancias ilícitas. (Foto: INPE)
INPE refuerza control con requisa y hallazgo de sustancias ilícitas. (Foto: INPE)

El presidente del INPE, , destacó que estas acciones se realizan en todo el país como parte de la estrategia del Gobierno para cortar los vínculos del crimen organizado con el exterior de los penales.

“Día, noche y madrugada venimos ingresando a los penales con requisas inopinadas que frustren cualquier ilícito que pudiera organizarse desde las cárceles. No daremos tregua a quienes atentan contra la tranquilidad de los peruanos”, expresó.

MÁS: Gobierno anuncia medidas complementarias en estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Cuáles son?

Asimismo, anunció que los internos involucrados en actos ilícitos serán trasladados a establecimientos de máxima contención, como el penal de Challapalca o el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao (CEREC).

Con estas acciones, el INPE reafirma su compromiso con el orden, la disciplina y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo directamente a la lucha contra la delincuencia y la que afecta a la ciudadanía.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC