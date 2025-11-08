El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó una requisa y la desinstalación de conexiones eléctricas ilegales en el Establecimiento Penitenciario Ancón II, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la extorsión organizada desde las cárceles.

Más de 40 efectivos de seguridad interna y externa participaron en el operativo desarrollado en el pabellón 2A del penal. Los agentes realizaron una revisión exhaustiva de las celdas, patios, cocinas y demás ambientes, trasladando a los internos al patio para efectuar las revisiones corporales conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Operativo del INPE en Ancón II permite incautar presuntas drogas y reforzar la seguridad interna. (Foto: INPE)

Durante la intervención, se hallaron tres envoltorios transparentes conteniendo quetes de papel blanco y dos envoltorios adicionales dentro de un frasco plástico amarillo —presuntamente con marihuana—, todo ello en la celda 03 del primer piso del pabellón 22 del módulo IV. Las autoridades penitenciarias informaron del hallazgo a la Fiscalía de Santa Rosa y a la DEPINCRI de Puente Piedra, para las diligencias correspondientes.

INPE refuerza control con requisa y hallazgo de sustancias ilícitas. (Foto: INPE)

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó que estas acciones se realizan en todo el país como parte de la estrategia del Gobierno para cortar los vínculos del crimen organizado con el exterior de los penales.

“Día, noche y madrugada venimos ingresando a los penales con requisas inopinadas que frustren cualquier ilícito que pudiera organizarse desde las cárceles. No daremos tregua a quienes atentan contra la tranquilidad de los peruanos”, expresó.

Asimismo, anunció que los internos involucrados en actos ilícitos serán trasladados a establecimientos de máxima contención, como el penal de Challapalca o el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao (CEREC).

Con estas acciones, el INPE reafirma su compromiso con el orden, la disciplina y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, contribuyendo directamente a la lucha contra la delincuencia y la extorsión que afecta a la ciudadanía.