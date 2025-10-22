En las primeras acciones del estado de emergencia decretado por el Gobierno del presidente José Jerí durante 30 días, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo en varios distritos de Lima Metropolitana, donde se detuvo a más de 30 personas relacionadas al delito de la extorsión y robo.

El general Manuel Vidarte precisó que en Lurín se intervino a una banda criminal dedicada al robo y desmantelamientos de vehículos, sin embargo, se pudo rescatar a una unidad. También, se incautó 13 placas de rodaje y detenido a ocho personas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En Puente Piedra, el alto mando precisó que se detuvo a un sujeto de nacionalidad venezolana dedicada a la extorsión. La víctima tiene los vouchers y mensajes extorsivos como pruebas.

SJL y bandas criminales

En tanto, en San Juan de Lurigancho, se realizaron intervenciones a dos hombres relacionados al delincuente Gerardo Quintero Hurtado, alias ‘Colocho’. Se les encontró armas de corto y largo alcance, cartuchos de municiones, dinamita y chalecos antibalas.

“Se trata de Isac Ampuero, alias Ñango y Antony Silba Gaspar, alias ‘Toby’”, precisó a los medios.

Vidarte añadió que en la zona de Mariátegui, la PNP detuvo a ‘Los Terrible de la Calle’ con dos personas apresadas por tener armas de fuego.

Dirincri en La Victoria

Agentes de la Dirincri hallaron vehículos sospechosos y detuvieron a personas con antecedentes en la urbanización Manzanilla, cerca de la avenida Aviación, en un inmueble que era utilizado como refugio por personas con antecedentes.

Durante la intervención, los agentes hallaron en el pasillo del predio varios vehículos, entre ellos mototaxis y motocicletas, cuya procedencia viene siendo verificada por las autoridades. En la acción participaron efectivos de la SWAT y de la División de Investigación Criminal (DIRINCRI) bajo la dirección del coronel Montúfar, quien lideró las operaciones en la zona.