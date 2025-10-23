En el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, la Policía Nacional realizó este miércoles un operativo sorpresa en el centro comercial Las Malvinas, ubicado en el Cercado de Lima.

Durante la acción, los agentes del grupo Terna hallaron más de 30 celulares reportados como robados en distintos puntos de la capital.

El general PNP Ántero Mejía, a cargo del operativo, informó que solo en un puesto se encontraron varios equipos de dudosa procedencia.

“Estamos en estado de emergencia, estamos poniendo en ejecución el plan de operaciones terminales móviles, hemos participado 600 policías. Sabemos que los celulares robados llegan a este sitio”, declaró a Canal N.

Según el oficial, los agentes verificaron equipo por equipo para identificar los dispositivos reportados como sustraídos. “En este puesto hemos encontrado 50 celulares y todos iPhone, celulares de alta gama”, precisó Mejía.

Entre los equipos recuperados figuran aparatos robados desde el año pasado y durante el presente 2025.

El operativo forma parte de las acciones de control y seguridad dispuestas por el Ejecutivo tras la declaratoria de emergencia, que busca frenar el incremento de delitos violentos en la capital.

El presidente José Jerí anunció el día de ayer la medida de excepción por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó”, expresó el mandatario al presentar la disposición.

¿Qué implica el estado de emergencia en Lima y Callao?

Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, conforme a los Decretos Legislativos N.º 1186 y N.º 1095.

La medida restringe derechos como la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, según el artículo 137 de la Constitución. Además, los eventos masivos deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.