Motos no cunplen con disposición en la avenida La Marina. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Estado de Estado de emergencia prohíbe la circulación de dos personas en moto
  • Los ciudadanos deben portar obligatoriamente su DNI para pasar el control de identidad. Foto: GEC
  • El estado de emergencia decretado durará 30 días calendario. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Además, entre las medidas, la PNP realiza control de identidad. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Varias motos fueron intervenidas durante el operativo en San Miguel. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
  • Un vehículo de delivery incumple la medida del gobierno. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Redacción EC
El ya empezó a regir desde la medianoche de hoy, miércoles 22 de octubre, y una de las medidas es que el Gobierno de José Jerí ha dispuesto la prohibición de dos personas en una motocicleta.

La viene realizando operativos en distintos punto de la capital para verificar que esta disposición se cumpla.

Carlos Salas Abusada
José Jerí supervisa operativos nocturnos en Lima en el primer día del estado de emergencia. (Foto: Andina)
Más medidas del estado de emergencia

A nivel penitenciario:

  • Restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios:
  • Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario.
  • Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.
  • Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
  • Apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.
  • Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las fuerzas armadas.

Control territorial

  • Las fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutaran medidas de control territorial focalizado en zonas críticas y resguardo de instituciones públicas.
  • Patrullaje en zonas críticas
  • Operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad.
  • También habrá operativos de control de identidad en vehículos motorizados y no motorizados.
  • Operativos de control de identidad de extranjeros si están dentro los supuestos del procedimiento sancionador administrativo excepcional especial.

