El estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ya empezó a regir desde la medianoche de hoy, miércoles 22 de octubre, y una de las medidas es que el Gobierno de José Jerí ha dispuesto la prohibición de dos personas en una motocicleta.

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando operativos en distintos punto de la capital para verificar que esta disposición se cumpla.

José Jerí supervisa operativos nocturnos en Lima en el primer día del estado de emergencia. (Foto: Andina)

Más medidas del estado de emergencia

A nivel penitenciario:

Restricción de visitas en los establecimientos penitenciarios:

Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario.

Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.

Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.

Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las fuerzas armadas.

Control territorial