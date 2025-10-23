Como parte de las acciones del estado de emergencia para combatir la criminalidad den Lima Metropolitana, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en el mercado informal de San Jacinto, distrito de San Luis, e incautó 2 mil autopartes valorizadas en 400 mil soles.

Fueron agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) quienes se encargaron de estas acciones. Las fuerzas del orden ingresaron a cuatro inmuebles donde encontraron piezas distribuidas incluso sobre los techos de los locales.

América Noticias indicó que las viviendas intervenidas eran puntos de venta del conocido “mercado negro”.

Por su parte, el jefe de la Diprove, coronel Jorge Chávez, señaló al matinal que el caso está siendo investigado por presunta receptación agravada, delito que se configura cuando se comercializan bienes que provendrían de robos o hurtos, en especial si su valor supera un monto significativo.

En ese sentido, el alto mando de la PNP detalló que todos los bienes fueron llevados a los almacenes de la Policía, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar su origen.

“Seguiremos interviniendo estos mercados informales que muchas veces están vinculados al comercio ilegal de autopartes”, declaró.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres testigo de un robo o delito, no dudes en comunicarte con la Policía Nacional del Perú a su Central de Emergencias que funciona las 24 horas marcando el 105. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.