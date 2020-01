El comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Oliva Angulo, jefe de la Unidad de Seguridad de Bancos brindó y la Directora de Relaciones con el Consumidor de ASBANC, Eva Céspedes, detallan las buenas prácticas que un usuario de un banco debe tener para evitar cualquier tipo de robo.

“Se recomienda no retirar sumas grandes de dinero, para en esos casos es mejor realizar las transacciones a través de las aplicaciones de los bancos. También es mejor usar los cajeros que están en los centros comerciales o en los bancos, una vez en el cajero hay que evitar pedir o recibir ayuda de un extraño. Por último, verificar que no haya algún elemento no identificado en el mismo cajero”, precisó.

Por su parte, Céspedes, informó que se deben tener en cuenta las siguientes medidas: afiliarse al servicio de notificación de movimientos gratuito que cada banco tiene, verificar a diario los movimientos de la tarjeta mediante la aplicación y evitar que otra persona sepa los datos de la tarjeta, sobre todo el CVV (sistema de seguridad antifraude), ubicado en la parte de atrás.

Comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Oliva Angulo, jefe de la Unidad de Seguridad de Bancos. (Foto: Hugo Curotto)

“No brindar los datos de la tarjeta en caso llegue un mensaje de texto para actualizar datos, los bancos no realizan ese tipo de pedidos. En compras presenciales es mejor acercarse a la caja si no cuenta con sistema electrónico", detalló.

Indicó hacer transferencias por internet es seguro, ya que tiene doble verificación: piden los datos de la tarjeta y la clave dinámica. Además, resaltó que la clonación de tarjetas ya no son tan frecuentes, porque las tarjetas cuentan ahora con chip.

Oliva advierte que en el mes de junio y diciembre se incrementan los robos, debido a que las personas reciben un dinero extra en esas épocas.

Sin embargo, señaló que la todo el conjunto de la PNP, entre unidades de emergencia y comisarias, este año ha respondido a este tipo de eventos en los bancos de manera inmediata, lo que ha generado que se reduzcan.“Este año se ha reducido en un 27% los asaltos a bancos en comparación al mismo periodo del 2018”, sostuvo.