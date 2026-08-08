Agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizan investigaciones tras un ataque extorsivo en un paradero de la empresa Etupsa, en Villa María del Triunfo, el 8 de agosto de 2026. (Foto: César.grados@photo.gec)
Agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizan investigaciones tras un ataque extorsivo en un paradero de la empresa Etupsa, en Villa María del Triunfo, el 8 de agosto de 2026. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Durante la madrugada del sábado, extorsionadores atacaron a balazos un paradero de la empresa de transportes Etupsa, línea 73 A, en Villa María del Triunfo, donde se encontraron hasta 12 casquillos de bala.

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