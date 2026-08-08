Durante la madrugada del sábado, extorsionadores atacaron a balazos un paradero de la empresa de transportes Etupsa, línea 73 A, en Villa María del Triunfo, donde se encontraron hasta 12 casquillos de bala.

Información preliminar indica que delincuentes llegaron hasta el patio de maniobras de la empresa y abrieron fuego contra el portón del local, donde se evidencian siete impactos en el portón del mismo.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizan investigaciones tras un ataque extorsivo en un paradero de la empresa Etupsa, en Villa María del Triunfo, el 8 de agosto de 2026. (Foto: César.grados@photo.gec)

Más tarde, agentes de Criminalística de la Policía Nacional (PNP) establecieron un perímetro para las delegaciones correspondientes, en las que hallaron al menos 12 casquillos cerca al lugar de los hechos.

“Dijeron que una moto vino así y dio la vuelta (...) Fueron como nueve balazos”, señaló uno de los trabajadores de la línea que se encontraba en el recinto a RPP.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizan investigaciones tras un ataque extorsivo en un paradero de la empresa Etupsa, en Villa María del Triunfo, el 8 de agosto de 2026. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque, no se registraron ni muertes ni heridos mas el temor se hizo evidente entre los operarios de la ruta.

Un nuevo ataque a la línea

Lamentablemente, este no es el primer ataque que recibe la empresa Etupsa, pues el pasado 6 de junio uno de los conductores de la ruta San Martín de Porres-Pachacámac fue asesinado a balazos.

El hecho tuvo lugar en el distrito norteño de San Martín de Porres y se le adjudicó a delincuentes extranjeros pertenecientes a la banda criminal Los Occidentales, quienes fueron capturados al día siguiente por agentes especializados de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

Agentes de Criminalística de la Policía Nacional realizan investigaciones tras un ataque extorsivo en un paradero de la empresa Etupsa, en Villa María del Triunfo, el 8 de agosto de 2026. (Foto: César.grados@photo.gec)

En aquel entonces, los detenidos fueron identificados como Mauricio González Palacios (30), Pedro González Bejas (28), Junior Querales Mujica (30) y Luis Marcelo Solórzano (26), a quienes se les encontró material que los involucraba con el acto como un cuaderno con anotaciones relacionadas con presuntos cobros extorsivos dirigidos a esta y otras empresas de transporte.

Además, se incautó una motocicleta que habrían utilizado por los autores materiales al momento del crimen, sumado a un auto negro que era empleado para facilitar su fuga.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR