Santa Anita: ex militar asesina a mujer frente a sus hijos

Ricardo Cotrina Del Águila tenía sangre en el rostro cuando salió de su casa esposado por la policía. No era la suya sino de su ex pareja a quien asesinó de un disparo en el rostro.



El sujeto de 42 años, ex suboficial del Ejército Peruano, mató a Dani Ticona Batallanos frente a sus cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, en el tercer piso de una vivienda situada en la calle Las Lúcumas de Santa Anita.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la policía luego de escuchar el disparo. Los agentes encontraron a Cotrina Del Águila con el arma en las manos, según informó América Noticias. De acuerdo a los familiares de la víctima, Ticona Batallanos había terminado la relación por los constantes maltratos que sufría.

“Cuiden a mis hijos”, fue todo lo que dijo el feminicida al ser trasladado a la sede de la fiscalía.

Se trata del segundo feminicidio que se registra en Lima en menos de 24 horas. Anoche una mujer en San Martín de Porres también fue asesinada por su pareja, un sujeto identificado como Jorge Luis Asunción Sangama.



Lee también: