En la madrugada de hoy, miércoles 30 de abril el exalcalde de Santa Anita, José Luis Nole Palomino, sufrió un violento ataque a mano armada cuando delincuentes lo golpearon y asaltaron para llevarse su camioneta, cuando circulaba por el puente Las Lomas, en el distrito de El Agustino.

Nole Palomino indicó a RPP que fueron tres sujetos que lo interceptaron y bajaron de un vehículo, para arrebatarle además todas sus pertenencias.

“Tres bajan de un auto en la parte de adelante y me apuntan con la pistola. Los tres me bajan de la camioneta, me golpean, me rebuscan todo y se llevan la camioneta, haciendo un disparo al aire”, contó al citado medio.