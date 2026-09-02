La excongresista Kelly Portalatino, que perteneció al partido Perú Libre en el último Parlamento unicameral 2021-2026, fue intervenida por la Policía Nacional (PNP) tras un accidente de tránsito ocurrido en el Cercado de Lima.
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