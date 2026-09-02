La excongresista Kelly Portalatino, que perteneció al partido Perú Libre en el último Parlamento unicameral 2021-2026, fue intervenida por la Policía Nacional (PNP) tras un accidente de tránsito ocurrido en el Cercado de Lima.

Según informó RPP Noticias, la exparlamentaria perulibrista habría atropellado a un conductor de moto eléctrica cuando se desplazaba a bordo de su camioneta, de placa CNP-034.

El hecho ocurrió el último lunes 1 de septiembre, alrededor de las 5:28 p.m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo. La víctima fue identificada como Frank Espinoza Maurtua (48).

Portalatino Ávalos fue trasladada a la comisaría de Montserrat a bordo de un patrullero policial en calidad de detenida. Se investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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Según detalló la radioemisora, el ciclista terminó con una fractura en la región sacra de la columna y tuvo que ser llevado a una clínica local para ser monitoreado por el equipo médico.

De acuerdo con el documento policial, citado por RPP, la excongresista declaró que se desplazaba en su vehículo por el jirón Guillermo Dansey y cuando volteó hacia la avenida Pacasmayo sintió que la llanta delantera tuvo un “pequeño roce”.

En tanto, la víctima, que conducía una bicicleta eléctrica, relató que fue impactado por el vehículo que conducía Kelly Portalatino, quien fue ministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2026).