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Dos de los detenidos son ciudadanos de nacionalidad venezolana y, según el informe policial, ambos tenían la tarea específica de adquirir y facilitar chips telefónicos con datos biométricos adulterados. Foto: captura América TV/composición GEC
Dos de los detenidos son ciudadanos de nacionalidad venezolana y, según el informe policial, ambos tenían la tarea específica de adquirir y facilitar chips telefónicos con datos biométricos adulterados. Foto: captura América TV/composición GEC
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una presunta banda criminal dedicada a la extorsión de empresarios gastronómicos en Lima Este. Los efectivos intervinieron a cuatro sujetos, entre ellos al cómico ambulante Henry Quispe González conocido como “Morocho”, quien sería el encargado de “perfilar” a las víctimas durante sus shows en restaurantes.

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