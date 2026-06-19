La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a una presunta banda criminal dedicada a la extorsión de empresarios gastronómicos en Lima Este. Los efectivos intervinieron a cuatro sujetos, entre ellos al cómico ambulante Henry Quispe González conocido como “Morocho”, quien sería el encargado de “perfilar” a las víctimas durante sus shows en restaurantes.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, la banda criminal exigía a sus víctimas un desembolso inicial de S/ 5000 para no atentar contra la vida de sus familiares, trabajadores y comensales.

Los cuatro implicados permanecen bajo detención preliminar mientras el Ministerio Público realiza las diligencias para determinar la cantidad exacta de empresarios que habrían sido afectados por esta red en Lima Este. Foto: captura América TV

El operativo policial se ejecutó a raíz de la denuncia formal interpuesta por uno de los empresarios gastronómicos agraviados. La víctima llegó a depositar un monto parcial tras recibir constantes mensajes extorsivos, esta acción sirvió de base para que los agentes de la Dirección de Investigación Criminal activaran los protocolos de seguimiento técnico y financiero.

“Es así que se logra finalmente la detención de cuatro sujetos, luego de un trabajo de investigación criminal que implica inteligencia, análisis de pagos de cuentas y también de teléfonos incriminados”, comentó el jefe de la División de Extorsión, coronel Holger Obando.

El cómico Morocho sería el perfilador de la banda

De acuerdo con la tesis de la Policía, Quispe González utilizaba su oficio de cómico ambulante para ingresar a los establecimientos de las víctimas y recopilar información detallada sobre el movimiento comercial y la afluencia de público.

“El segundo sujeto intervenido era quien habría informado o perfilado a la víctima para que el primero pueda extorsionarlo. Este segundo sujeto se dedicaría, sería un artista conocido. Es un tema individual, es un tema personal de él, no se trata de poner de manifiesto a la comunidad de artistas. Él habría aprovechado que en una oportunidad conoció por una actividad personal o de trabajo uno de los restaurantes del agraviado y habría brindado información al primero de los detenidos para que sea sujeto de extorsión”, detalló Obando.

Banda era integrada por extranjeros

Dos de los detenidos son ciudadanos de nacionalidad venezolana y, según el informe policial, ambos tenían la tarea específica de adquirir y facilitar chips telefónicos con datos biométricos adulterados, lo que servía para burlar el rastreo de las llamadas y los mensajes que enviaban a través de WhatsApp.

El cuarto intervenido sería el titular de la cuenta de ahorros que se utilizaba para centralizar los depósitos de los cupos extorsivos. Los cuatro implicados permanecen bajo detención preliminar mientras el Ministerio Público realiza las diligencias para determinar la cantidad exacta de empresarios que habrían sido afectados por esta red en Lima Este.