La policía capturó esta madrugada a Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo, conocido como ‘Pupi’, de 27 años, en la zona E de Huaycán, sindicado de ser un extorsionador miembro de la banda criminal ‘Los Daddies de Huaycán’.

Mendoza Salcedo, intervenido en un cuarto alquilado en un edificio de tres pisos, operaba contra transportistas y comerciantes de la jurisdicción. Las investigaciones policiales señalan que el detenido exigía cupos a conductores de colectivos y transporte público. El hombre amenazaba a sus víctimas mediante llamadas telefónicas para obligar al pago de extorsiones.

Durante el registro del inmueble, los efectivos hallaron 13 granadas de guerra y municiones de diverso alcance. El arsenal incluía 19 proyectiles para armas de largo alcance y tres para armamento corto. Los delincuentes exhibían estos explosivos para intimidar a quienes evitaban los cobros ilegales.

Implementos policiales en manos de 'Pupi'

La policía incautó además cuatro chalecos con distintivos de la institución y de la Dirincri. Las autoridades sospechan que el detenido usaba estas prendas para suplantar a agentes durante actos delictivos.

Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo tenía municiones, granadas y chalecos de la PNP cuando fue intervenido en Huaycán. (TVPerú)

Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo tenía municiones, granadas y chalecos de la PNP cuando fue intervenido en Huaycán. (Foto: César Grados / @photo.gec)

En la vivienda intervenida también decomisaron dos teléfonos celulares y tres chips. El general PNP Jorge Luis Castillo Vargas detalló que estos dispositivos servían para coordinar los ataques. El oficial indicó que el capturado brindó versiones contradictorias durante el interrogatorio inicial.

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) recibió las granadas para su custodia y análisis. La fiscalía analiza ahora la información de los equipos móviles para identificar a otros miembros de la red criminal.