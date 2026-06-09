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Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo tenía municiones, granadas y chalecos de la PNP cuando fue intervenido en Huaycán. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo tenía municiones, granadas y chalecos de la PNP cuando fue intervenido en Huaycán. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

La policía capturó esta madrugada a Kevin Jean Pierre Mendoza Salcedo, conocido como ‘Pupi’, de 27 años, en la zona E de Huaycán, sindicado de ser un extorsionador miembro de la banda criminal ‘Los Daddies de Huaycán’.

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