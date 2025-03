Paul Flores García, conocido como 'Ruso', fue un destacado vocalista de la agrupación de cumbia peruana Armonía 10. Nació en Piura, Perú, y comenzó su carrera musical desde muy joven, destacándose en el coro de su parroquia antes de unirse a Armonía 10 a los 20 años. Con más de una década en la orquesta, se convirtió en una figura querida y respetada en la escena musical peruana, especialmente en el género de la cumbia. (Foto: Instagram)

Lamentablemente, dos disparos acabaron con la vida del artista. Minutos antes del ataque, Armonía 10 había ofrecido un concierto en el estadio El Palomar, en Jicamarca, y se dirigía a su siguiente presentación en la discoteca Casa Real de Santa Clara.

La misma noche, otro atentado tuvo lugar en Chiclayo durante un concierto de los Caribeños de Guadalupe en la discoteca Aventura. Un grupo de delincuentes detonó una bomba lacrimógena dentro del establecimiento, causando heridas a ocho personas.

Horas antes de este crimen, en los exteriores del club campestre Chepita Royal, ubicado en el distrito de Puente Piedra, aproximadamente a las 4:00 p. m. del sábado, delincuentes detonaron una granada de guerra sin importar la presencia de niños y adultos. La explosión dejó al menos 12 personas heridas. Dentro del local se realizaba un concierto de la agrupación Son del Duke.

Cámaras de seguidad registraron imágenes del atentado afuera de Chepita Royal.

Estos ataques se suman a otros seis ocurridos en el último año. El 1 de diciembre del año pasado, el bus de Armonía 10 fue baleado en el Callao; afortunadamente, nadie resultó herido. Horas después, el vehículo de la orquesta La Única Tropical sufrió un atentado similar.

Luego del atentado con el cantante de Armonía 10, el gremio de espectáculos de la CCL denuncia falta de protección para los artistas.

Así operan los extorsionadores

Los criminales han encontrado en la virtualidad un refugio para operar a espaldas de las autoridades. Integrantes del gremio musical han denunciado que son víctimas de extorsiones en las que se les exige dinero a cambio de su seguridad.

Representantes del sector explicaron a El Comercio que los extorsionadores contactan a sus víctimas por mensaje de texto, advirtiéndoles que poseen información sobre ellas e iniciando amenazas. Si la víctima no responde o se niega a pagar, las intimidaciones continúan. En el caso del sector musical, los delincuentes imponen restricciones sobre qué orquestas pueden presentarse y exigen pagos para evitar atentados durante los eventos.

Jhon Leyva, reconocido productor de eventos musicales, declaró a este Diario que ha sido víctima de extorsión durante dos años y que ha desembolsado aproximadamente S/30.000 para garantizar su seguridad y la de su familia.

“Yo vengo siendo extorsionado desde hace dos años. Los delincuentes me mandan mensajes, me llaman. He redoblado la seguridad en mi domicilio. La situación está cada vez peor. Ahora, si quieres trabajar tranquilo, tienes que doblegarte a sus acciones. Mira lo que acaba de pasar”, declaró Leyva.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

Ante el incremento de la criminalidad y las extorsiones, Leyva ha optado por contratar policías vestidos de civil para garantizar la seguridad en sus eventos. Sin embargo, esto le ha supuesto un gasto de hasta S/12.000 por evento solo en seguridad. Además, ha identificado que los extorsionadores monitorean las redes sociales de orquestas y productores para identificar futuros eventos y exigir pagos.

El productor colocó una denuncia y, tras la intervención de la Policía, recibió mayor protección. No obstante, alertó que otros integrantes del gremio también deben denunciar para que se capture a los criminales. Actualmente, evita promocionar sus eventos por seguridad.

Por su parte, Pablo Fernández, parte del equipo administrativo de El Huaralino, lamentó la falta de acción de las autoridades. “De verdad es una tristeza lo que estamos pasando. Esto se ha salido de las manos”, dijó a El Comercio. Contó que, tras la detonación de la granada en Puente Piedra, pidió apoyo policial para un concierto programado en Lima Norte. Sin embargo, la respuesta que recibió fue: “Si es que me pagas, voy” o “Cómo es”.

Reacciones

El sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima condenó el asesinato de Paul Flores y los recientes episodios de violencia contra el gremio. En un pronunciamiento, exigieron al Gobierno, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional que tomen medidas concretas para erradicar la violencia.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, advirtió a El Comercio que el crimen organizado está reconfigurando el tejido social peruano, mientras el Estado permanece ausente.“Mientras en el país se siga enfrentando la violencia y el crimen como si fuera un problema menor, la sociedad continuará bajo el imperio del crimen”, alertó.

La Defensoría del Pueblo también ha rechazado los hechos de violencia registrados. “Los índices de extorsión y sicariato se han elevado en estos últimos años, siendo necesario que las instituciones que conforman el sistema de justicia brinden una respuesta eficaz en la persecución del crimen, identificando a los responsables y sancionándoles severamente”, indicaron en sus redes sociales.

Exigen acciones al Estado

El Grupo Cinco, Agua Marina y Corazón Serrano se pronunciaron sobre el asesinato de cantante Paul Flores e exigieron acciones concretar al Estado. La primera de ellas señaló que las autoridades deben evitar que el país se siga desangrando “Merecemos vivir en paz”, indicaron.

Agua Marina indicó que la tragedia confirma el gran nivel de desprotección que se vive en el país frente a mafias y criminales que atacan impunemente a los artistas. “Te despedimos con los honores que mereces ‘Russo’ querido”, expresaron.

Los comunicados del Grupo 5, Agua Marina y Corazon Serrano, las orquestas de cumbia más masivas del Perú junto Armonía 10, tras el asesinado del vocalista del cantante Paul Flores 'Russo'. Son artistas que mueven millones de seguidores. Exigen acciones al Estado. pic.twitter.com/PYdDfAQ5gw — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) March 16, 2025

Corazón Serrano lamentó el fallecimiento del artista y rechazó tajantemente todo acto de criminalidad, no solo contra las orquestas, sino contra todos los ciudadanos afectados. “Estamos hartos de que día a día se nos amenace exigiendo exorbitantes sumas de dinero a cambio de no ser atentados o asesinados. Por ello hemos decidido suspender nuestras actividades por los próximos cinco días”, informaron.

Anuncian medidas

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado expresando sus condolencias y reafirmando su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. “Desde el Mininter expresamos nuestras condolencias y la más profunda condena tras el asesinato de un integrante de una reconocida orquesta musical en San Juan de Lurigancho”, señala el comunicado publicado en sus redes oficiales.

Asimismo, la institución destacó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha estado trabajando en la zona con intensas intervenciones contra organizaciones criminales. “Producto de ello, se ha generado la apertura de carpetas fiscales que ya se encuentran en trámite y pendientes de decisiones judiciales para lograr la intervención de quienes no están sometidos a la justicia”, precisó el Mininter.

Sobre el atentado contra la orquesta Armonía 10, el Mininter informó que un equipo especializado de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP se encuentra investigando el hecho. Como medida inmediata, se ha dispuesto la ejecución del Plan Cerco, así como la movilización de personal operativo para dar con la pronta captura de los responsables.

El Ministerio Público inició acciones para encontrar a los responsables del lamentable crimen. El fiscal provincial Miguel Janampa, a cargo de la investigación, informó que dispuso efectuar las pericias de criminalística en el vehículo para identificar los casquillos de bala; además, solicitó un barrido de las cámaras de seguridad de las zonas por donde transitó el bus.