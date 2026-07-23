Un chofer de la empresa Nueva América resultó herido tras un ataque a balazos contra su bus de trabajo en San Juan de Miraflores donde fue interceptado mientras cubría su ruta habitual por sujetos armados que dispararon contra su unidad y que serían extorsionadores que buscan cobrar cupos a estos transportistas.

El incidente ocurrió en la avenida San Juan, a la altura del paradero 13. Dos desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon seis veces contra el bus, impactando uno de los proyectiles en el tórax de Enerth Huaynay. La unidad quedó con múltiples orificios de bala visibles en el parabrisas y la carrocería.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Guillermo Kaelin, en Villa María del Triunfo, donde permanece internada bajo observación. En tanto, la Policía Nacional activó un plan cerco en la zona e inició las diligencias en la Comisaría Pamplona I para determinar el móvil y capturar a los responsables.

Ataques recurrentes contra Nueva América en San Juan de Miraflores

La compañía Nueva América ha enfrentado episodios similares recientemente en el mismo distrito. En septiembre del año pasado, el chofer Alfredo Ramón fue asesinado de cinco disparos por presuntos extorsionadores. Además, en junio último, otra unidad de la flota fue atacada a tiros en el sector de Pamplona Alta.

Extorsionadores disparan seis veces contra bus de Nueva América y hieren al chofer en SJM. (TVPerú)

Extorsionadores disparan seis veces contra bus de Nueva América y hieren al chofer en SJM. (TVPerú)

Investigaciones preliminares vinculan estos hechos al cobro de cupos por parte de bandas criminales organizadas. Los gremios de transporte advierten que la mayoría de empresas en Lima sufren extorsiones diarias. Ante la falta de garantías, los conductores de Nueva América han considerado suspender sus labores para proteger su integridad.

El Ministerio del Interior mantiene operativos de vigilancia en puntos críticos para frenar el sicariato. No obstante, los transportistas exigen respuestas más efectivas frente a la delincuencia que acecha sus rutas cotidianas. La policía continúa con los peritajes para identificar a los motociclistas que abrieron fuego contra el bus.