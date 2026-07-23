Extorsionadores disparan seis veces contra bus de Nueva América y hieren al chofer en SJM. (TVPerú)
Extorsionadores disparan seis veces contra bus de Nueva América y hieren al chofer en SJM. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un chofer de la empresa Nueva América resultó herido tras un ataque a balazos contra su bus de trabajo en San Juan de Miraflores donde fue interceptado mientras cubría su ruta habitual por sujetos armados que dispararon contra su unidad y que serían extorsionadores que buscan cobrar cupos a estos transportistas.

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