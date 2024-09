Un grupo de extorsionadores atacó a balazos a los buses de la empresa de transportes Santa Catalina en el distrito de Villa El Salvador, exigiendo el pago de cupos.

Según informó ‘América Noticias’, dos sujetos ingresaron a una cochera y dispararon contra los buses que se encontraban estacionados, como medida de advertencia.

El hecho ocurrió en el asentamiento humano Lomas Corvina. La empresa viene recibiendo amenazas desde el último jueves 12 de setiembre.

Aquel día un conductor de la línea C fue interceptado por dos sujetos a la altura de la estación Bayóvar, quienes lo amenazaron y enviaron una nota exigiendo dinero a la empresa.

“Me acaban de poner pistola, me han amenazado, no a mí, sino a la empresa. Me han dejado un mensaje para la empresa. Han estado con arma”, dijo el chofer.

Al no ser contactados, al día siguiente un grupo de delincuentes bloqueó el paso a un bus de la línea B realizado disparos al aire y coaccionando al chofer.

Cabe indicar que la investigación de ambos hechos está a cargo de la División de Criminalística (Divincri) de San Juan de Lurigancho y la comisaría de Villa El Salvador.

Ante la ola de amenazas que han venido recibiendo, los conductores de la empresa de transportes Santa Catalina han decidido no salir a laborar.

Disparan contra buses de empresa de transporte público