Chofer de bus interprovincial Allinbus fue herido de gravedad por extorsionadores que lo balearon en San Martín de Porres. (RPP)
Chofer de bus interprovincial Allinbus fue herido de gravedad por extorsionadores que lo balearon en San Martín de Porres. (RPP)
Por Redacción EC

Un atentado a balazos contra un bus de transporte interprovincial en San Martín de Porres dejó herido de gravedad al conductor Wilmer Martínez Sánchez. Dos extorsionadores a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de la empresa Allinbus Gold durante el traslado de decenas de pasajeros hacia la ciudad de Huaraz.

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