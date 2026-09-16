Un atentado a balazos contra un bus de transporte interprovincial en San Martín de Porres dejó herido de gravedad al conductor Wilmer Martínez Sánchez. Dos extorsionadores a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de la empresa Allinbus Gold durante el traslado de decenas de pasajeros hacia la ciudad de Huaraz.

El ataque armado ocurrió la noche del martes 15 de septiembre en la conocida Av. Alfredo Mendiola, a pocos metros del paradero inicial de la compañía cerca del complejo comercial Plaza Norte. Los atacantes usaron la congestión vehicular de la transitada Vía de Evitamiento para disparar repetidas veces directamente contra la cabina del chofer.

Varios proyectiles de arma de fuego destruyeron la luna del lado del conductor en la mencionada unidad de transporte interprovincial. Ningún pasajero sufrió lesiones físicas durante la violenta balacera y la totalidad abordó otra unidad de la flota para la continuación del viaje programado.

Chofer de bus interprovincial Allinbus fue herido de gravedad por extorsionadores que lo balearon en San Martín de Porres. (RPP)

Chofer de bus interprovincial Allinbus fue herido de gravedad por extorsionadores que lo balearon en San Martín de Porres. (RPP)

Los trabajadores de la empresa agraviada Allinbus Gold indicaron que el tiroteo aconteció dentro del tramo asignado al denominado corredor seguro a cargo de la Policía Nacional del Perú. Las autoridades de la comisaría del sector ejecutan las diligencias correspondientes para identificar y capturar a los dos responsables del hecho criminal.

El conductor de 41 años cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el gremio de transporte terrestre de pasajeros y labora desde hace dos meses en dicha empresa. Los familiares del trabajador solicitaron mayor resguardo policial e investigaciones profundas ante la constante ola de inseguridad ciudadana en la capital.

Efectivos policiales recaban evidencias e imágenes de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el móvil del crimen perpetrado por presuntos extorsionadores. Los compañeros de la víctima anunciaron una pronta conferencia de prensa para comunicar las medidas de protesta que adoptará el gremio de transportistas.

Estado de salud del chofer baleado de Allinbus

Un proyectil de arma de fuego atravesó la mano de Martínez Sánchez e ingresó a la zona abdominal, lo que causó graves lesiones en sus órganos internos. Personal de auxilio lo trasladó a la Clínica Jesús del Norte, donde los médicos ordenaron su ingreso inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El equipo médico de turno evalúa intervenciones quirúrgicas adicionales para lograr la estabilización de las funciones vitales del conductor. Los médicos especialistas mantienen actualmente un pronóstico reservado sobre la evolución de la víctima en el mencionado centro médico limeño.