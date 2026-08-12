Esta madrugada, un bus de la empresa Línea 41 fue blanco de un atentado a balazos en el distrito de Villa El Salvador mientras la unidad se encontraba estacionada en su paradero final, a manos de extorsionadores que nuevamente exigen un pago de cupos en esta zona.

El vehículo de placa ADC-778 recibió al menos cuatro impactos de proyectil dirigidos hacia el interior de la unidad y la cabina del conductor. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra la unidad antes de emprender la huida.

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Bus de la Línea 41 es baleado por extorsionadores que exigieron pago de cupos con un papel escrito a mano. (Fotos. César Grados / @photo.gec)

Bus de la Línea 41 es baleado por extorsionadores que exigieron pago de cupos con un papel escrito a mano. (Fotos. César Grados / @photo.gec)

Afortunadamente, el chofer logró esquivar las balas y resultó ileso. Tras el ataque, fue trasladado a la Comisaría de Urbanización Pachacámac para brindar su testimonio.

Este atentado se registra en medio del despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en diversos paraderos de empresas de transporte público de la capital para combatir la delincuencia en lo que el Ejecutivo ha denominado “Plan Escudo”, destinado a reforzar la seguridad en las rutas de transporte público.

Antes de abandonar la escena del crimen, los delincuentes dejaron una nota impresa dentro del vehículo. El mensaje advertía a los trabajadores sobre la supuesta falta de seguridad de la empresa y amenazaba directamente con nuevos ataques: “Mañana chofer que sale, chofer que se va”. La nota incluía además un número telefónico con código internacional de Colombia.

Peritos de criminalística llegaron al paradero de la avenida Mariano Pastor Sevilla, donde hallaron los casquillos de bala. La zona fue acordonada para facilitar la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables. Actualmente, los transportistas evalúan suspender sus operaciones debido al temor por su integridad física.

Bus de la Línea 41 es baleado por extorsionadores que exigieron pago de cupos con un papel escrito a mano. (Fotos. César Grados / @photo.gec)

Línea 41 objetivo de extorsionadores desde hace un año

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para determinar qué organización criminal se encuentra detrás de este tiroteo y el cobro de cupos. La empresa Línea 41 S.A. ha denunciado ser víctima de estas mafias desde el año 2025, enfrentando constantes amenazas contra su personal en esta zona de la ciudad.

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Este no es el primer episodio de violencia que sufre la compañía en Villa El Salvador. En enero de este año, se registró una balacera similar en el mismo paradero final, donde también se dejaron amenazas extorsivas contra la flota de buses.

Asimismo, el 24 de setiembre de 2025, la Línea 41 fue blanco de otro atentado con armas de fuego. En aquella ocasión, los criminales también emplearon una hoja de papel con mensajes intimidantes para exigir pagos a cambio de permitir el libre tránsito de las unidades por su ruta habitual.