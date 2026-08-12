Bus de la Línea 41 es baleado por extorsionadores que exigieron pago de cupos con un papel escrito a mano. (Fotos. César Grados / @photo.gec)
Bus de la Línea 41 es baleado por extorsionadores que exigieron pago de cupos con un papel escrito a mano. (Fotos. César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Esta madrugada, un bus de la empresa Línea 41 fue blanco de un atentado a balazos en el distrito de Villa El Salvador mientras la unidad se encontraba estacionada en su paradero final, a manos de extorsionadores que nuevamente exigen un pago de cupos en esta zona.

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