Extorsionadores incendiaron el automóvil de un taxista en el jirón Cahuide, en el distrito de Independencia, tras la negativa de la víctima a pagar cupos.

El atentado ocurrió en el tercer sector de Pampa de Cueva contra el vehículo que representaba la principal herramienta de trabajo del conductor. La víctima recibía amenazas constantes desde septiembre del año 2025.

Reportaje sobre el incendio intencional de una unidad de colectivo en Lima, perpetrado por extorsionadores. El vehículo, propiedad de un trabajador de transporte público, fue quemado como represalia por negarse a pagar cuotas de protección. Los delincuentes documentaron el atentado en video y enviaron amenazas a otros compañeros transportistas.

El afectado indicó que las exigencias económicas comenzaron cuando laboraba como colectivero y persistieron tras cambiarse al servicio de taxi por aplicativo.

Un sujeto bajo el seudónimo de ‘El Rebelde’ le solicitaba el pago diario de diez soles a través de una cuenta de Facebook. Ante la falta de abono, los delincuentes enviaron videos de otros transportistas siendo amenazados con armas de fuego para intimidarlo.

Luego de perpetrar el incendio de la unidad, los atacantes enviaron al propietario un video con el registro del atentado. En la grabación se escucha a los sujetos lanzar insultos y exigir el cumplimiento de los pagos para no volver a atentar contra su integridad. El conductor optó por mantener su identidad en reserva para evitar represalias adicionales de la banda criminal.

Vecinos de Pampa de Cueva informaron que este constituye el tercer vehículo incendiado por extorsionadores en el sector en lo que va del último año. Los residentes manifestaron su preocupación ante el incremento de este tipo de actos delictivos en la jurisdicción. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho específico.

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