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Extorsionadores destruyeron el taxi de una de sus víctimas por no pagar cupo. (RPP)
Extorsionadores destruyeron el taxi de una de sus víctimas por no pagar cupo. (RPP)
Por Redacción EC

Extorsionadores incendiaron el automóvil de un taxista en el jirón Cahuide, en el distrito de Independencia, tras la negativa de la víctima a pagar cupos.

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